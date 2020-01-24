Moderna疫苗防護力95% 盼下月應用 一般雪櫃可存30天 售價460元

有望年底產2000萬劑供美國本土

這最後階段實驗從7月底開始進行，參與的有逾3萬健康人士。有關方面將他們隨機平分兩組，各給予注射實驗疫苗「mRNA-1273」或安慰劑，前後兩劑隔4星期注射。據如今共計95人新冠病毒個案而得的初步分析，當接受安慰劑群組有90宗確診，接受注射兩劑疫苗的人士當中僅5人染病。而且疫苗似能有效避免衍生嚴重病情，11人病况嚴重者全屬安慰劑群組。Moderna稱預防感染比率達94.5%，高於上周傳出類似佳音的美國輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech合研疫苗的逾九成預防率。

預防感染率高於輝瑞疫苗 防重症

副作用方面，較嚴重的有疲憊、肌肉痠痛、關節痛或頭痛。藥廠聲明說這些不良反應均屬「短暫」。

總部設於麻省劍橋的Moderna，獲美國政府「曲速行動」（Operation Warp Speed）資助9.55億美元（約75億港元）開發針對新冠病毒的疫苗。預計每療程（兩劑）售價在388至460港元之間。Moderna周一表示，其疫苗在2℃至8℃一般雪櫃冷藏溫度下，可存放30天，較原先估計的7天長。若然是零下20℃，更能存放達半年。不過其疫苗跟輝瑞的研發物一樣，尚未能確定預防性能可以維持多久。

美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）以Moderna疫苗的功效而言，認為那會是結束這場流行病的有效工具。他說這些是使人鼓舞和興奮的結果。英國倫敦帝國學院實驗醫學教授奥彭肖（Peter Openshaw）說：「Moderna這項消息極之叫人興奮，大大提高了世人未來數月將有優質疫苗選擇的樂觀情緒。」

世衛警告單靠疫苗難終結疫情

雖然疫苗研發取得大躍進，但BioNTech共同創辦人兼行政總裁薩恩（Ugur Sahin）周日表示，疫苗在今冬不會對疫情起到多大的遏止作用，但若一切順利，明年4月前輝瑞可提供逾3億劑疫苗接種，明年冬天人們的生活就有望能恢復正常。世衛總幹事譚德塞亦警告，單靠疫苗並不能終結疫情，疫苗亦不能一下子滿足所有人需求。

（彭博社/法新社/華爾街日報）

（抗疫新階段）