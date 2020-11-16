特朗普指拜登勝選因舞弊 稱未認輸 支持者華府集會爆衝突 最少20人被捕

特朗普昨在帖文中重申選舉舞弊的指控，包括投票觀察員不獲准在場，又指控「Dominion」計票系統由「激進左翼」私人持有且聲譽欠佳，連處理得州的點票工作也不及格，他又斥傳媒保持沉默。他在不足兩小時後再度發文否認自己認輸，再斥選舉「受操縱」，並重申「我們將會勝出」。他稱民主黨總統當選人拜登「只是在假新聞媒體眼中勝出，我什麼也沒承認，我們還有很長的路要走」。Twitter在特朗普的帖子下方加上標籤，指「選舉舞弊的說法有爭議」。

路透：首稱拜登勝選 特朗普否認

特朗普支持者上周六在華盛頓舉行「百萬人遊行」，數千名參加者中午由白宮附近的自由廣場出發，遊行至美國最高法院。他們沿途揮動旗幟，高喊「停止竊取選舉」、「（特朗普）再做4年」等口號，指摘選舉舞弊。白人至上團體「驕傲男孩」、極右武裝組織「守誓者」（Oath Keepers）以及著名陰謀論者瓊斯（Alex Jones）也在遊行隊伍中。當特朗普乘座駕駛離白宮，前往位於弗吉尼亞州的的高爾夫球俱樂部打球時亦遇上示威隊伍，沿路有支持者歡呼，特朗普則在車內面露微笑，並向支持者揮手致意。

民眾群鬥 一男子背部被刺傷重

網上流傳片段顯示，遊行期間有多名反對特朗普的民眾混入人群，除了搶走特朗普支持者手中的美國國旗外，還有特朗普支持者被人揮拳襲擊。警方當日已加強部署，封鎖多條街道，避免暴力事件發生，店舖關門並加裝圍板以防受到破壞。

入夜後緊張氣氛急劇升溫，支持與反對特朗普的示威者爆發小型衝突，警方拘捕最少20人，部分人因涉嫌襲擊或藏有違禁武器被捕，據報有兩名警員受傷。《華盛頓郵報》報道，一名20多歲男子遭刺傷背部重傷，送院救治。

美國主流傳媒判定拜登已取得306張選舉人票（當選門檻為270張），特朗普則有232張。特朗普團隊已撤回在亞利桑那州最高法院的訴訟，法院亦分別駁回共和黨人提出在密歇根州和賓夕法尼亞州重新點票或暫停點票的要求。由於選舉訴訟接連失利，令特朗普翻盤的機會日顯渺茫。

（華盛頓郵報/CNN/BBC/衛報）

（2020美國大選）