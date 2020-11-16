秘魯示威警民衝突3死 臨時總統遭逼宮

半數內閣辭職譴責警暴

數千名民眾上周六在利馬示威，高舉「梅禮諾：你不是我的總統」、「梅禮諾是冒名頂替者」等標語，要求他下台，入夜後示威者與警方爆發衝突，多名蒙面示威者向警員投擲煙花及石塊，警員以橡膠子彈還擊，並以直升機向地面人群施放催淚彈。利馬國際機場因宵禁關閉。

警方稱，衝突中有兩名示威者死亡。衛生部門亦稱，最少有63名示威者受傷。利馬總主教卡斯蒂略（Carlos Castillo）對警方鎮壓行動表示遺憾，又稱消息指示威中有3人死亡，質疑警方說法。秘魯人權協調員稱，正調查確實死亡人數。

秘魯警方過分使用武力鎮壓示威已國內外人權組織批評。剛於上周四（12日）就任的18名内閣部長中，有9人上周六宣布辭職抗議。現任國會議長巴爾德斯（Luis Valdez）周日（15日）向當地電視台發聲明，敦促梅禮諾考慮立即下台，國會周日亦召開緊急會議商討對策。

（路透社/法新社）