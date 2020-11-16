割地求和 亞美尼亞人撤離前燒屋遷墳

亞美尼亞軍於12月1日前，要逐步把3處原來佔據的納卡外圍土地還給阿塞拜疆。周日率先移交控制權的為卡爾巴扎爾地區（Kalbajar）。儘管當地居民仍可按上周二亞美尼亞、阿塞拜疆和俄羅斯3方簽署的協議，繼續在那兒生活，可是不少亞美尼亞裔還是選擇回亞美尼亞。經俄羅斯總統普京調停，阿塞拜疆同意亞美尼亞的請求，把亞美尼亞軍與「非法殖民者」撤離限期，順延至11月25日。

一些居民臨走前把電纜剪斷，燒掉房屋等帶不走的東西，以免落入阿塞拜疆人手中。部分居民甚至擔心先人墳墓會被阿塞拜疆人褻瀆，挖墳起出先人遺骸。

阿塞拜疆人：本奪自我方

居民姆克爾强說：「我不要給那些殺掉了我的弟兄姊妹、搶奪了我的家園的恐怖分子（指阿塞拜疆人）留下什麼。」阿塞拜疆人則認為，亞美尼亞人毁滅的本來就不屬於他們，而是1990年代奪自阿塞拜疆人手中。

亞美尼亞上周六公布6星期爭戰釀2317名士兵陣亡，數千人流離失所。總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）上周二礙於軍事形勢，答應割讓佔領地予阿塞拜疆，結束6星期納卡戰鬥，被國民怒斥賣國和引發首都埃里溫持續示威。

政客前官員被指圖刺總理被捕

亞美尼亞國家安全部（NSS）上周六稱，搗破一批前官員策劃暗殺帕什尼揚和奪權的陰謀，拘捕曾任NSS部長的祖國黨黨魁、前任共和黨議會派領袖等人。

（法新社/路透社/半島電視台）