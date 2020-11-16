維和主力分身不暇 非洲之角臨危機

極端組織有機可乘

人口逾1.1億的非洲之角是經濟發展最蓬勃迅速的非洲地區之一，埃塞近年更成為非洲之角區內穩定的支柱，致力透過推動談判解決分歧，並在鄰國駐兵助平定局勢。不過關注全球安全事務的美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）非洲中心高級研究員赫德森（Cameron Hudson）警告，埃塞內亂可能迫使埃塞政府放棄維持區內和平穩定的角色。

以鄰國蘇丹為例，其接壤埃塞的加達里夫省（Gedaraf）近月種族暴力衝突已見惡化迹象，同時本擬運往埃塞提格雷地區的軍火因戰亂滯留邊境，恐變成蘇丹自身引爆動亂的因素，蘇丹過渡政府恐無力應付。上周埃塞亦將約600名派駐索馬里的維和部隊撤走，以應付國內危機。聯合國警告，有關軍力調動恐令該地區出現保安真空，易成極端組織索馬里青年黨（Al-Shabaab）的侵擾目標，令索馬里擬於明年初舉行的總統大選蒙上陰霾，亦恐令國際社會穩定當地的努力成空。

非洲之角研究所總監漢內耶（Hassan Khannenje）指出，埃塞本身存在未解的種族問題，今次國內的衝突恐令其他種族效法，削弱中央政府的認受性，亦可能成為其他國家的壞先例，埃塞總理亞比正苦於如何令提格雷地區受控，盼明年仍可用統一國家的姿態迎接大選。

戰亂未平 蝗災將至

聯合國統計，萬計難民已從埃塞流亡鄰國，同時年初蝗災橫掃非洲之角已令數以百萬計民眾糧食短缺，如動盪持續，區內其他國家亦將受壓，未來數周新一波蝗災殺到之際恐釀人道災難。

（BBC/大西洋理事會）