埃塞內戰蔓延 民眾憂如南斯拉夫解體 地方武裝轟炸鄰國厄立特里亞 報復對方助攻

TPLF主席德布雷齊翁（Debretsion Gebremichael）承認，其部隊上周六傍晚轟炸阿斯馬拉的機場，並稱他們過去數天在幾道戰線上對抗「16個師」的厄國部隊，這些部隊從3個北部邊境城鎮進入埃塞，直斥聯邦政府聯同外國攻擊該地區是「叛國」。他又向法新社聲稱，埃塞聯邦部隊正使用阿斯馬拉機場，故此是「合理（攻擊）目標」。德布雷齊翁上周二指控厄國在邊境派兵支援阿比（Abiy Ahmed）政府，厄國外長否認說法，稱該國沒介入衝突。

埃厄曾爭領土 2018年簽和約

路透社上周六引述5名外交官報道，當晚最少有3枚火箭炮從埃塞發射至阿斯馬拉，最少兩枚擊中機場。同日較早時間，TPLF發言人承認上周五晚轟炸埃塞阿姆哈拉州（Amhara）兩個城市。

埃厄兩國甚有歷史淵源。1998至2000年，兩國因領土主權和經濟等紛爭開戰，造成逾7萬人死亡，之後一直處於敵對狀態，直至阿比在2018年反政府示威浪潮後上台，兩國同年簽署和平協議，阿比因而獲得2019年度諾貝爾和平獎，惟阿費沃爾基政府因該戰爭仍對TPLF抱持敵意。

提格雷拒併入最大黨燃戰火

在國內，TPLF和聯邦政府之間的不和醞釀數月。TPLF主導埃塞軍事和政治近30年，直至阿比2018年上台後推動多項重大改革，包括在去年解散由幾個建基於種族的地區政黨所組成的執政聯盟，並將其合併為單一的全國政黨，TPLF則拒絕加入。

提格雷政府視改革是試圖削弱地方政府權力，今年聯邦政府因新冠病毒疫情延後原定8月舉行的大選，但提格雷領袖堅持在9月自行舉行選舉，斥阿比政府無合法授權，阿比則反駁該選舉不合法。11月4日，阿比指摘TPLF襲擊聯邦部隊基地，並形容有關行為「叛國」宣布派兵到當地「恢復秩序」，TPLF則否認指控，觸發今次武裝衝突。

數百死 逾2萬人逃往鄰國

衝突已造成數以百計人死亡，聯合國難民署昨指最少兩萬人已逃往鄰國蘇丹。居於提格雷地區首府默克萊（Mekelle）的提格雷族社運人士Shishay Adane向《金融時報》表示，憂慮埃塞會像南斯拉夫在1990年代按種族解體。

（路透社/法新社/BBC/金融時報）