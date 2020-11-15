疫苗需存－70℃ 超級冰櫃全球搶 專家：富國難應付窮國更無望

對物流構成巨大挑戰

美國輝瑞及德國BioNTech計劃在獲得藥物監管當局批准緊急應用許可後，數周內即可推出其研發的mRNA疫苗，預計明年可提供13億劑。富裕國家現已爭相訂購以千萬計、售價約40美元（312港元）的mRNA疫苗。世衛今年4月牽頭創立全球新冠疫苗融資與供應協調計劃（COVAX），促使疫苗能獲公平分配，並非計劃成員的輝瑞稱已向COVAX表達有意提供疫苗。華府智庫全球發展中心（CGD）政策研究員西爾弗曼（Rachel Silverman）相信，首批大部分疫苗將不太可能送到窮國。

各國要解決的另一重大挑戰在於物流方面。輝瑞/BioNTech的新冠疫苗須保存在-70℃極低溫環境，但有學者指出全球大部分醫院的冰櫃都只能達到-20℃。西爾弗曼稱，要確保疫苗從離開廠房到為病人注射期間維持極低溫的狀態，「即使對於西方國家而言都是重大挑戰」。美國大型藥房如Walgreens和CVS聲稱有足夠設備儲存疫苗，但獨立、地區藥房或被迫要加添適用的冷藏櫃或依賴乾冰。

聯國：可借鏡伊波拉疫苗經驗

在資源更緊絀的中低收入國家，要解決相關物流挑戰的難度更大。法新社列舉潛在替代方案，包括在長途運輸前有規律地把食物貯藏容器冷凍至疫苗所需的低溫。聯合國兒童基金會新冠疫苗協調員施賴伯（Benjamin Schreiber）稱，輝瑞/BioNTech新冠疫苗對極低溫保存環境的需求跟伊波拉疫苗接近，或可借鏡後者的分發經驗。

輝瑞科學家則指，該藥廠所用的保溫包裝箱放有乾冰，能讓疫苗維持低溫達數周，還可重新放置乾冰延長保存。

全球現有11種疫苗進入或已完成第三階段測試，其中美國生物科技大廠Moderna本月底有望發表其疫苗版本的研究數據。不少專家認為，終止疫情的最有效途徑是有數款安全有效的疫苗，以不同方式提供不同程度的保護。世衛總幹事譚德塞上周五在世衛年度大會上重申疫苗是控制疫情的關鍵工具，對上周輝瑞和BioNTech公布的臨牀測試初步結果感到鼓舞，但強調須把同樣的緊急重視和創新，應用在確保所有國家受惠於這種科學成就之上。

（法新社/ABC）

（抗疫新階段）