紐時：以國特工擊斃蓋達二號人物

《紐時》引述情報官員稱，兩名騎電單車的以色列特工今年8月7日、即美國駐非洲兩間大使館1998年遇襲的周年紀念日，在伊朗首都德黑蘭連開多槍擊斃蓋達第二號人物阿卜杜拉（Abdullah Ahmed Abdullah），他平常使用的假名是馬斯里（Abu Muhammad al-Masri）。報道稱，58歲的阿卜杜拉與女兒當時在座駕內被殺，他女兒是蓋達已故頭目拉登之子哈姆扎（Hamza bin Laden）的遺孀。伊朗當局一直隱瞞他被殺的消息，直至上周五曝光。

曾策劃美國兩非洲使館恐襲

報道指出，出生於埃及的阿卜杜拉，自1990年代末蓋達開始發動恐襲時，他就是拉登的3名核心助手之一，是組織的行動部門主管，並重點參與策劃非洲的襲擊，包括1998年炸彈襲擊肯尼亞內羅畢和坦桑尼亞三蘭港的美國大使館，造成224人死亡數百人傷。在2000年，阿卜杜拉成為蓋達管治委員會9名成員之一，領導組織的軍事訓練，被視為蓋達首腦扎瓦希里的可能繼任人。

阿卜杜拉是美國頭號通緝犯之一，美國情報當局知道他自2003年起一直在伊朗，自2015年起住在德黑蘭市郊高尚住宅區。

（紐約時報/中央社）