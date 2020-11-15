共和黨勢續掌參院 拜登拉攏溫和派

柯林斯當選 民主黨人紛致電道賀

柯林斯多番與現任總統特朗普唱反調，包括不同意特朗普政府拒向拜登團隊提供權力過渡協助及情報簡報內容，特朗普也曾公開批評柯林斯不支持大選前通過任命巴雷特為最高法院大法官，被視為黨內溫和派。柯林斯在緬因州以大比數意外連任後不久，拜登即致電祝賀對方。柯林斯稱，自她勝出後，已獲至少8名民主黨參議員致電，其中西弗吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）開宗明義地問：「我們接下來能做什麼？我們能否合作？」

政治新聞網站Politico指出，每當兩黨在參議院出現爭議時，首個問題之一是：柯林斯有何看法？得州共和黨參議員柯寧（John Cornyn）說：「她有點像最高法院（中間派）前大法官奧康納（Sandra Day O'Connor）。你必須努力游說她。」分析指出，民主黨知道在他們推動的計劃中，柯林斯是不可或缺的。2009年，柯林斯便是參議院唯一支持拜登在二議會內推動刺激經濟方案的共和黨人，她最近也一直就兩黨的新冠疫情紓困方案尋求打破談判僵局。

「會反對拜登任命非主流者」

即將展開第五個任期的柯林斯，與拜登在議會共事多年，也知道自己在參議院作為共和黨溫和派的重要性，但同時警告她不容易被游說。她上周受訪時曾說：「拜登和我之間的長期關係可回溯到很多年前，我們在參議院及他擔任副總統時，曾就一些議題合作。但這不代表他任命一些非主流的人，我也不會反對。」

（Politico/華盛頓郵報）

（2020美國大選）