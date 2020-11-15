交接工作停擺 白宮疫苗大將憂研發受阻

承認沒白宮首肯 難接觸拜登團隊

由特朗普任命的「疫苗沙皇」斯拉維（Moncef Slaoui）接受《金融時報》訪問說：「我希望沒有任何事會影響神速行動，這關乎成千上萬人的性命。該行動一直為國家和全球更快地製造疫苗及提供治療。」被問及是否意味讓該項目與拜登團隊接觸，斯拉維回答：「我想是的。」但他承認，若白宮不開綠燈，他不能接觸拜登團隊。特朗普已拒絕讓總務署承認拜登勝選，阻止開展交接工作，惟前國家安全官員及部分共和黨參議員近日已表示，希望讓拜登獲得高級別情報簡報的內容。

白宮特工爆疫 逾130人確診或隔離

此外，特勤局及白宮內部又再爆疫。《華盛頓郵報》上周五（13日）報道，逾130名負責保護白宮和總統的特工人員確診，或因與確診者有密切接觸要接受隔離，佔該核心保安團隊人數一成。

《華郵》引述消息人士報道，特勤局爆發疫情，相信與特朗普在大選前到多州舉行競選集會有關，本月2日特朗普曾到北卡羅萊納、密歇根和威斯康星州多地拉票，動用了5組特工，每組20至數十人。報道指出，出席者和許多官員在集會上都沒有戴口罩。此外，特朗普過去3周在白宮舉辦多場活動，包括11月3日選舉之夜派對，許多出席者都沒有戴口罩，當時在場的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等多人其後染疫。

（金融時報/華盛頓郵報）

（2020美國大選）