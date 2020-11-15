交接工作停擺 白宮疫苗大將憂研發受阻

【明報專訊】特朗普拒絕認輸及不肯展開交接工作之際，領導白宮新冠疫苗研發項目「神速行動」（Operation Warp Speed）的主管斯拉維呼籲白宮讓其小組與拜登過渡團隊接觸，希望有關項目能在權力交接期間能繼續運作，警告項目一旦中斷，將置數以千計民眾性命於險境。
承認沒白宮首肯 難接觸拜登團隊
由特朗普任命的「疫苗沙皇」斯拉維（Moncef Slaoui）接受《金融時報》訪問說：「我希望沒有任何事會影響神速行動，這關乎成千上萬人的性命。該行動一直為國家和全球更快地製造疫苗及提供治療。」被問及是否意味讓該項目與拜登團隊接觸，斯拉維回答：「我想是的。」但他承認，若白宮不開綠燈，他不能接觸拜登團隊。特朗普已拒絕讓總務署承認拜登勝選，阻止開展交接工作，惟前國家安全官員及部分共和黨參議員近日已表示，希望讓拜登獲得高級別情報簡報的內容。
白宮特工爆疫 逾130人確診或隔離
此外，特勤局及白宮內部又再爆疫。《華盛頓郵報》上周五（13日）報道，逾130名負責保護白宮和總統的特工人員確診，或因與確診者有密切接觸要接受隔離，佔該核心保安團隊人數一成。
《華郵》引述消息人士報道，特勤局爆發疫情，相信與特朗普在大選前到多州舉行競選集會有關，本月2日特朗普曾到北卡羅萊納、密歇根和威斯康星州多地拉票，動用了5組特工，每組20至數十人。報道指出，出席者和許多官員在集會上都沒有戴口罩。此外，特朗普過去3周在白宮舉辦多場活動，包括11月3日選舉之夜派對，許多出席者都沒有戴口罩，當時在場的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等多人其後染疫。
（金融時報/華盛頓郵報）
（2020美國大選）
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