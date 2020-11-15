美媒推算再失落兩州 同日司法戰失利 「時間將證明」 特朗普被指暗示認輸

白宮演說主講疫情 稱今屆政府不封城

特朗普對上一次在鏡頭前公開演說，是11月5日大選點票結果尚存巨大變數之際自稱勝選，此後「隱身」逾一星期，是他就任總統以來沒有公開露面最久的一次。他上周五在白宮發表的演說焦點落在新型冠狀病毒疫苗，但其間談到封城防疫的爭議，反而成為外界討論焦點。他說：「今屆政府不打算封城。但願，這……無論將來發生什麼事，誰知道這將會是什麼政府，我猜想時間將予以證明。」

霍士新聞記者暗示特朗普知大勢已去

部分傳媒隨即揣測特朗普對自己能否連任出現動搖，並暗示或不會堅持到底。《金融時報》稱特朗普這番話似乎顯示他已接受現實，法新社則指這暗示特朗普雖然尚在鼓吹大規模舞弊「竊取」其勝利的陰謀論，然而心底也有存疑。保守派霍士新聞特派員里韋拉（Geraldo Rivera）更在twitter聲言，同日早上曾與特朗普在電話「真情對話」，暗示對方也知大勢已去。里韋拉表示特朗普自稱「現實主義者」，會做「正確的事」，但想看看「各州在『認證』等會做什麼」。里韋拉還比喻他是點數落後下進入最終回合卻堅持作戰的重量級拳王，「孤注一擲尋求擊倒（knockout）對手」。美國各州須於12月8日或之前正式確認最終票數。

不過，另一保守派傳媒《華盛頓觀察家報》同日較早前刊登特朗普的訪問，特朗普堅稱其團隊的司法戰會改變戰局，又聲言美國人「永不應賭我輸」。

特朗普前日可謂遇到「雙重打擊」，一是《紐約時報》等美國主流傳媒推算判定其對手拜登在有16張選舉人票的喬治亞險勝，特朗普只守住北卡羅萊納，再加上較早前判定拜登勝出的亞利桑那，意味着拜登以306張對232張選舉人票擊敗特朗普。逾70票的差距意味着特朗普欲憑司法戰扭轉乾坤幾近不可能。

團隊撤亞利桑那訴訟 有律師行退出

另外，特朗普團隊同日又撤回在亞利桑那州最高法院的訴訟，主因是落後票數之多並非重點或檢視重複投票問題等可以挽回，是其又一次州法院司法戰鎩羽而歸。此前密歇根和賓夕法尼亞等州的重新或暫停點算選票的要求都被駁回，其中在賓夕法尼亞更有知名律師行罕有自行退出代表特朗普團隊。特朗普團隊在多州不斷興訟，連案件數量也難以確定，但取得有利判決的少之又少。

極右組織首都集會聲援

特朗普如今寄望極右聲援。當選眾議員的右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）支持者格林（Marjorie Greene）、白人至上團體「驕傲男孩」、極右武裝組織「守誓者」（Oath Keepers）等擁護特朗普的組織打着不同名堂，昨日在首都華盛頓等地舉行集會，支持特朗普興訟搶回所得的選舉勝利。特朗普在twitter留言對此表示感謝，還聲言「或嘗試順道造訪打聲招呼」。

（紐約時報/ 金融時報/路透社/華盛頓郵報/Politico）

（2020美國大選）