衛報：白俄命銀行凍結示威衆籌基金

提供財政支援 助繳罰款

報道稱，成為政府打擊目標的BY_help基金是由居於英國倫敦的白俄羅斯人列昂奇克（Andrei Leonchik）於今年8月創立，並在數天內籌得超過2000萬港元，大部分來自白俄人自發小額捐款。基金會向因參與反政府示威而被警員毆打或遭罰款的民眾提供資助。基金成員稱，單在本周初便接獲逾8700宗財政支援申請，並資助3300宗示威者被拘禁、受傷或罰款的個案。

基金否認與反對派候選人有關

據外泄政府文件顯示，當局向數間白俄銀行發信，稱列昂奇克及流亡海外的今年大選反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）籌集資金，「以支持白俄國內的示威活動」，旨在推翻政府，下令各銀行凍結相關資金共約424萬港元。報道稱，自周二起白俄陸續出現民眾帳戶被凍結及拒絕存取的個案，亦有部分已花光援助金的民眾帳戶無故被透支。

列昂奇克向《衛報》稱，與季哈諾夫斯卡婭並無聯繫，亦與另一個支援罷工民眾的基金「團結白俄羅斯」無關。

（衛報/塔斯社）