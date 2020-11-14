英揆頭號顧問離任 首相府內訌約翰遜捱轟

曾主導脫歐策略 「盼年底成冗員」

在英國傳媒開始揣測甘明斯（Dominic Cummings）將隨着凱恩（Lee Cain）離任之際，甘明斯接受BBC訪問時宣稱「說我威脅要辭職的流言是杜撰的」，否認自己因凱恩掛冠而威脅請辭，但補充表示自己今年1月在博客公開過的立場至今未變——當時他宣稱希望令自己在今年底或之前變得「大為冗餘」。

BBC引述首相府高層消息稱，甘明斯會在聖誕或之前「離開政府」。運輸大臣夏博思隨後向天空電視台稱，甘明斯不打算在脫歐過渡期於今年除夕到期後仍留任。BBC政治版主編稱，甘明斯毫無疑問是「因近日唐寧街10號的混亂加速」宣布離任。

防疫表現惹不滿 盟友離職成導火線

這場風波的導火線是甘明斯政治盟友、首相府通訊總監凱恩權鬥落敗下台，二人自2016年英國脫歐公投以來密切合作。約翰遜去年7月上台後，甘明斯即獲委任為其高級顧問，一手建立「完成脫歐」選戰策略，協助保守黨取得戴卓爾夫人時代以降下議院最大優勢。約翰遜最近原欲提拔凱恩任首相府幕僚長，但在未婚妻西蒙茲以及多名閣員或顧問反對後取消，凱恩隨即不滿請辭。

甘明斯和凱恩在英國新型冠狀病毒疫情期間的表現備受質疑，尤其是前者被揭發違反防疫指示私下出遠門後，聲望大受打擊，連約翰遜也對他感不滿。

內閣成員稱甘明斯離開屬幸事

工黨黨魁施紀賢批評事情發展「可悲」，敦促政府專心應對疫情。有資深保守黨國會議員呼籲約翰遜出手「掌控」局面，另有匿名議員批評約翰遜須為首相府內部在國家處關鍵時刻依然陷於爭鬥而負責。他們直斥約翰遜在政府中央留下巨大真空，讓甘明斯去填補，又指摘西蒙茲公私不分。但也有保守黨人認為，甘明斯和凱恩求去，反予約翰遜政府「重置」機會，有內閣成員甚至聲言甘明斯出走是「幸事」。

（BBC/路透社/衛報/天空電視台）