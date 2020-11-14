美下月展開新冠疫苗接種 拜登團隊：政權交接問題礙分發

福奇盼來年第二季可全民接種

聯邦官員表示，首批疫苗或可獲批准作緊急用途，並立即為高危人士如醫護人員注射，各州及地方的衛生部門等官員正草擬相應方案。國立過敏與傳染病研究院總監福奇周四接受美國廣播公司（ABC）訪問時稱，希望明年4至6月可為所有美國人提供疫苗。

研發者稱疫苗可終結疫情

美國藥廠輝瑞和德國醫療初創公司BioNTech合作研發的疫苗，因測試證明效率高達九成而深受外界寄望。BioNTech創辦人兼行政總裁薩恩（Ugur Sahin）接受英國《衛報》訪問時表示，有信心疫苗可以終結新冠疫情，稱即使疫苗只對有症狀感染產生防護效果，疫苗都會有重大效果。

新冠疫情受到今屆美國大選選民關注，亦將是來屆政府重點應對議題。克萊恩接受MSNBC訪問時稱，現屆政府對交接工作的阻礙不合理，但指拜登團隊的交接準備工作正在法律範圍內進行。特朗普和總務管理局（GSA）未有承認拜登勝選，而GSA的立場會影響拜登能否動用聯邦政府資源展開交接工作。

（衛報/Politico）

（抗疫新階段）