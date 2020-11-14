美下月展開新冠疫苗接種 拜登團隊：政權交接問題礙分發

【明報專訊】在新型冠狀病毒確診病例已突破1000萬宗的美國，各州衛生官員都為最快下月可開始的歷來最大規模疫苗接種計劃做準備。獲總統當選人拜登任命為白宮幕僚長的克萊恩周四（12日）表示，特朗普政府拒絕承認拜登勝選，將影響拜登團隊就迫切議題的準備工作，例如分發新冠疫苗等。
福奇盼來年第二季可全民接種
聯邦官員表示，首批疫苗或可獲批准作緊急用途，並立即為高危人士如醫護人員注射，各州及地方的衛生部門等官員正草擬相應方案。國立過敏與傳染病研究院總監福奇周四接受美國廣播公司（ABC）訪問時稱，希望明年4至6月可為所有美國人提供疫苗。
研發者稱疫苗可終結疫情
美國藥廠輝瑞和德國醫療初創公司BioNTech合作研發的疫苗，因測試證明效率高達九成而深受外界寄望。BioNTech創辦人兼行政總裁薩恩（Ugur Sahin）接受英國《衛報》訪問時表示，有信心疫苗可以終結新冠疫情，稱即使疫苗只對有症狀感染產生防護效果，疫苗都會有重大效果。
新冠疫情受到今屆美國大選選民關注，亦將是來屆政府重點應對議題。克萊恩接受MSNBC訪問時稱，現屆政府對交接工作的阻礙不合理，但指拜登團隊的交接準備工作正在法律範圍內進行。特朗普和總務管理局（GSA）未有承認拜登勝選，而GSA的立場會影響拜登能否動用聯邦政府資源展開交接工作。