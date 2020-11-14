美媒推算拜登勝亞利桑那 24年首變藍

特朗普曾提另任選舉人改投自己

《紐時》訪問多名顧問及接近特朗普的消息人士報道，特朗普在周三（11日）白宮一場會議上被提醒勝選機會很低後，提出能否讓共和黨控制的州議會另行任命選舉人，以將選舉人票投給他以改寫結局。其中一名顧問稱，特朗普知道「事情已經完結」，他只是就留任提出一個又一個不可能的情景，同時思考卸任後的未來。報道又稱，特朗普曾認真討論是否宣布2024年再參選總統。

「特朗普團隊袋六成司法戰捐款」

特朗普多番指控選舉舞弊，並呼籲支持者捐款支持以展開司法戰。不過政治新聞網站Politico周四報道稱，有關捐款實質有六成會撥歸特朗普早前成立的政治行動委員會（PAC）「Save America 」，餘下的才交給共和黨全國委員會（RNC）。

Politico引述法律界人士指出，PAC的資金不可用於重點選票的法律程序，但可能用於捐款支持未來的政治影響力。報道稱，此前大部分給特朗普的捐款都已用作償還競選團隊的債務。

另外，多個右翼組織發起周六（14日）在首都華盛頓舉行支持特朗普的示威，反對拜登「竊取選舉」。市長鮑澤稱該市官員一直密切監察社交媒體上關於示威的動向，會作好預備，支持和平示威，但警告外來人士避免攜槍。

（CNN/紐約時報/法新社）

（2020美國大選）