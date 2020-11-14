選舉官員聯署聲明：今屆大選史上最穩妥

籲民衆相信選舉 勿聽流言

有關聲明由CISA轄下的公私營組織「選舉基礎設施政府協調委員會」（GCC）及選舉基礎設施部門協調執行委員會（SCC）發出，聯署人包括全國州選舉主任協會（NASED）主席、全國州務卿協會（NASS）主席等負責各州選舉保安的官員，以及政府獨立部門美國選舉援助委員會（EAC）主席等。聲明稱，11月3日舉行的大選「是美國歷來最穩妥的大選」，每個票數接近的州份的每張選票都有書面紀錄，有需要時可追查及重點所有選票，以助識別及修正任何錯誤。

特朗普聲稱設備商刪270萬票

聲明稱，目前各地選舉官員正檢視核對選舉結果，至今沒有證據顯示有任何投票系統刪除、遺失或竄改選票等舞弊情况。聲明稱，雖然有不少質疑選舉過程的無根據指控與不實資訊，但聯署官員表示，他們均對選舉的穩妥性和誠信度有最大信心，民眾「也應如此」，並呼籲民眾如有疑問，可以視選舉官員為可信聲音，暗示不應聽信其他人的流言蜚語。

專打大選假新聞 CISA局長惹白宮不滿

有關聲明公開前數小時，特朗普才在Twitter發文，聲稱一間選舉設備生產商藉利用在28個州分採用的投票系統，刪除全國270萬張投給他的選票，並把數十萬投給他的選票改為投給拜登，但一如既往沒有提出證據。相關選舉設備生產商Dominion Voting Systems及賓夕法尼亞州州務院都否認指控。

致力避免今屆大選免受黑客攻擊及假新聞影響的CISA局長克雷布斯（Christopher Krebs），表現獲兩黨好評，卻引起白宮不滿。路透社引述3名消息人士報道，克雷布斯曾向同僚透露預計自己將被辭退。消息稱，白宮對CISA推出破解選舉不實資訊的網站感不滿，曾要求修改或移除部分內容，包括駁斥民主黨涉大規模選舉詐騙的內容，但CISA無視。克雷布斯沒有回應報道。

（法新社/路透社/紐約時報）

（2020美國大選）