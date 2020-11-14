華祝賀拜登 強調尊重美國人選擇 特朗普盟友動搖 籲讓對方獲國安簡報

華歷來不急表態 或因蓬佩奧台灣言論

拜登宣布勝選後，多國領袖先後祝賀，但北京一直沒有表態。直至昨日（13日），外交部發言人汪文斌在例行記者會表示，中方一直關注美國國內和國際社會對美國總統選舉的反應，中方尊重美國人民的選擇，向拜登和賀錦麗表示祝賀，同時強調理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。汪文斌周一回應時，曾說「中方注意到拜登已宣布成功當選」，「我們理解大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定」。事實上，歷屆美國總統大選結束後，中國官方都不急於表態，以2000年小布殊與戈爾選後出現點票爭議為例，中方直到戈爾承認敗選後，才向小布殊表示祝賀。

目前未知這次中方在美國選舉爭議未平之下，高調祝賀拜登，與蓬佩奧發表的台灣言論是否有關。在中國外交部祝賀拜登前一天，美國國務卿蓬佩奧周四（12日）接受美國電台訪問時表示，「台灣一直不是中國一部分」，稱前總統列根政府已制定這個政策，美國30多年來一直奉行至今（相關新聞刊A14）。

有共和黨人稱應視拜登當選

特朗普至今堅拒承認落敗，不惜啟動司法戰，拜登近日已積極籌備政權交接，但據稱交接工作大受阻礙，當中包括拜登未能按慣例，獲得涉及國家安全情報的總統每日簡報。

不過，部分共和黨人立場開始動搖，先有俄亥俄州長德萬（Mike DeWine）周四接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時直指，當局應視拜登為總統當選人，資深共和黨參議員圖恩（John Thune）及格拉斯利（Chuck Grassley），以及特朗普的黨友、資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也認為，白宮應對拜登安排情報簡報。

舒默斥共和黨人毒害民主

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周四批評共和黨人「沒有努力將國家團結在一起，讓我們對抗我們的共同敵人，即新冠病毒疫情，國會的共和黨人反而散布陰謀論，拒絕承認現實並毒害我們的民主」。舒默又指，共和黨議員刻意對選舉結果存疑，沒有其他原因，只是害怕特朗普。民主黨眾議院議長佩洛西斥共和黨人上演「荒誕的馬戲」，拒絕「接受現實」，強調應把注意力放在抗疫上。

分析：憂礙掌參院 共和黨人未敢表態

拜登政治盟友兼特拉華參議員庫恩斯（Chris Coons）告訴CNN，一些共和黨人要求他代表他們向拜登表示祝賀，因為這些共和黨人不願公開這樣做。新聞網站Politico分析指出，部分共和黨參議員考慮到明年1月喬治亞州2席參議員選舉，將關乎參議院控制權誰屬，認為仍需要依靠特朗普支持者催谷選情，故未有表態。

（金融時報/衛報/Politico/CNN/BBC）

（2020美國大選）