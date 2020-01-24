15國力爭周日簽RCEP 最大自貿區利華競爭

協定成員國GDP共佔全球29%

預計周日簽署的RCEP將使區內各國工業與農業產品關稅逐步降低，並就資訊轉移訂定規範。參與RCEP的15國佔世界人口的三分之一，國內生產總值（GDP）佔全球約29%，RCEP若簽署生效，勢成全球規模最大的自由貿易協定，各國亦盼協定能紓緩疫情下的經濟痛楚。中國國務院總理李克強昨出席東盟峰會時，除表示中國和東盟攜手合作抗擊新冠疫情，亦強調東盟已成中國第一大貿易伙伴。

RCEP談判始於2012年，原本包括印度在內，但由於關稅及貿易逆差方面存在分歧，印度去年11月退出談判，日本仍盼印度重回談判桌。共同社引述日本政府官員稱，RCEP生效後，一定時期內不同意新成員國加入，但這項規定不適用於印度，成員國擬制定特別文件，讓印度隨時加入。

彭博社：特朗普退TPP削制華能力

一旦達成協議，這將是日本首次與中韓兩國簽署貿易協定。RCEP對中國來說亦相當重要，新加坡國立大學商學院貿易專家卡布里（Alexander Capri）指出，RCEP無疑為中國的地緣政治野心帶來優勢，但拜登政府上台後，可能更積極接觸亞洲地區，近似前總統奧巴馬的做法。

彭博社指出，RCEP的影響範圍可能大於協議所涵蓋的地區。美國總統特朗普2017年退出「跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定」（TPP），如今RCEP協議的進展，反映了特朗普當日的決定確實削弱了美國反制中國對鄰國發揮經濟影響力之能力，若拜登上台即面對這項挑戰。

專家：拜登或效奧巴馬「重返亞洲」

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問賴因施（William Reinsch）亦認為，RCEP是否會使地區發展變化為更有利中國，取決於美國的反應，「若拜登有一個可靠的計劃來恢復美國在該地區的存在和影響力，那麼鐘擺可能會傾向我們（美國）一方」。

（共同社/彭博社/路透社/法新社）