拜登顧問倡全國封城6周抗疫

任職美國明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心主管的奧斯特霍姆，是拜登周一公布的13人抗疫小組成員之一。他接受傳媒訪問時表示確診病例上升，是因人們厭倦戴口罩和保持社交距離，寒冷天氣亦令民眾多留室內，而病毒容易在室內傳播。奧斯特霍姆稱聯邦政府可借貸以支付一籃子的款項，涵蓋所有薪酬、個人勞工損失的薪水、小企業至中型企業，或市、州、縣政府的損失：「我們這樣做的話，就可以封城4至6星期。」

奧斯特霍姆又引述8月他與明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）在《紐約時報》的聯合撰文，重申其想法指全面而嚴格的封城可助國家控制病毒。他在《紐時》的文章表示3至5月的封城問題在於全國並不嚴格一致，封城要有效的話，就要盡量全面及嚴格。

美單日增14萬新症 日均逾900死

美國疫情未見緩和，全國周三就新增約14.4萬宗新症，每日染疫死亡人平均逾900人。單在紐約州，美國CNBC分析約翰霍普金斯大學數據指一周平均每日有2641宗新症，較一星期前上升22%。紐約州長科莫周三宣布一系列防疫措施，包括酒吧、餐廳晚上10時關門但此後時間可繼續提供外賣，健身室亦同時晚上10時關閉，民眾聚會人數上限為10人，措施於周五起生效。紐約市長白思豪周三亦在Twitter貼文指當地新增817宗新症，七日平均感染率是2.52%，他表示這是紐約遏止第二波疫情的最後機會。（CNBC/BBC）

（抗疫新階段）