拜登「情報不全」恐危國安 共和黨參議員擬介入

情報總監辦公室按本子辦事

國家情報總監辦公室聲明稱，該部門按照1963年生效的《總統過渡法案》指示，要求總統當選人先獲總務署確認，才可支援其政權交接工作，在獲總務署通知前不會與任何過渡團隊交接。

總統每日簡報除了現任總統及部分最高級官員外，一般獲總統授權下，選舉結束後便會即時發放給總統當選人。中情局前官員普菲弗爾（Larry Pfeiffer）批評國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）以《總統過渡法案》作擋箭牌，強調拜登能否獲完整總統每日簡報涉及國家安全問題，同時指拜登出任副總統時亦曾接收有關簡報，認為向他授權的風險不大。

共和黨籍的參議院監察委員會委員蘭克福德（James Lankford）周三批評當局做法，強調候任總統應取得相關情報，如周五未能解決此問題將會介入發聲。他又引述2001年911恐襲的跨黨派報告，指出2000年總統大選的延宕導致事件發生前的國家安全準備不足。

另外，美國有線新聞網絡（CNN）引述國務院官員消息報道，在拜登當選資格未獲確認下，國務院未有按慣例協助其團隊處理對外聯絡事務，令拜登無法接收數十封外國政要傳來的信息。拜登目前已自行利用其他管道，與德國總理默克爾及加拿大總統杜魯多等領袖聯絡。

（CNBC/CNN）

（2020美國大選）