議席考量路線之爭 左傾進步派難入閣

桑德斯周三（11日）受訪稱，如獲拜登邀請，他樂意出任勞工部長，CNN引述知情人士稱桑德斯近日已親自聯絡工會領袖尋求支持。惟分析指出，民主黨在兩院議席優勢不大之下，拜登未必會再拉走國會議員入閣。

黨內溫和派質疑社會主義「趕客」

不過政治新聞網站Politico引述參議院民主黨人稱，拜登揀選桑德斯及沃倫兩名進步派健將入閣機會不大，因明年若繼續由共和黨的麥康奈爾出任參議院多數黨領袖，不太可能會讓桑德斯及沃倫通過內閣任命。參議院改選後，共和黨目前控制49席，比民主黨多一席，現焦點落在喬治亞州明年1月的兩席重選上，屆時將決定參議院勢力平衡。不過即使民主黨最終在參議院取得多數，民主黨內的溫和派也可能阻止進步派閣員的任命。今屆民主黨在眾議院改選中慘勝，丟失5席，黨內溫和派和進步派互相指摘，有溫和派議員炮轟進步派不應再推銷社會主義「趕客」。

Politico指出，拜登另一個考慮是若拉走桑德斯及沃倫等參議員入閣，將來兩院補選時民主黨恐再失去議席。

（Politico/CNN/獨立報）

（2020美國大選）