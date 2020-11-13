「伊波拉沙皇」任拜登幕僚長 抗疫振經濟經驗豐富 專家：用人反映重紀律

克萊恩哈佛畢業 民主黨重要軍師

59歲的克萊恩1961年出身於印第安納州一個猶太人家庭，1987年畢業於哈佛大學法學院。他歷任多名民主黨參議員、官員及正副總統的高級顧問，包括曾出任前司法部長雷諾及前副總統戈爾的幕僚長等，亦帶領法律團隊，協助戈爾就2000年總統選舉的點票問題展開訴訟戰。另外，他曾擔任多名總統候選人的顧問，除助拜登3次競逐總統，亦為克林頓以降每名民主黨總統候選人備戰電視辯論。

拜登任副總統時期 曾擔當其幕僚長

自1980年代起，克萊恩亦與拜登在不同範疇中合作多年，其中1987年拜登出任參議院司法委員會主席時，克萊恩曾擔任其首席顧問，參與任命最高法院大法官托馬斯的程序。拜登出任副總統時，克萊恩亦曾擔任其幕僚長，專責監察時任總統奧巴馬推出的7870億美元刺激經濟方案落實，助應付全球金融危機。奧巴馬第二任期時美國面對伊波拉疫情威脅之際，克萊恩於2014年獲任命為白宮伊波拉應變協調員，獲譽為「伊波拉沙皇」。

不少觀察認為，有關經驗令克萊恩成為協助拜登防控新型冠狀病毒疫情、重建疫後經濟的最適任人選。《華盛頓郵報》形容，克萊因兼具法律頭腦和政治敏銳度的戰略師，在過去幾十年中經常成為華盛頓政策的幕後推手。

特朗普執政淡化幕僚長角色

萊恩料將擔任籌組拜登管治團隊的核心角色。此前拜登承諾，會建立美國史上最多元的內閣，但他必須平行民主黨內溫和派與進步派的聲音。以往白宮幕僚長常由政壇重量級人物擔任（見另稿），不過在特朗普執政時期，白宮幕僚長的角色則被淡化，對其施政影響有限，更曾多番易將。

拜登發表聲明，形容過去多年克萊恩對他而言「非常重要」，又稱在美國面臨重大危機，需要再次令全國上下團結一致之際，克萊恩與各種政治光譜合作的深厚、多元經驗及能力，正好是白宮幕僚長所需的特質。克萊恩則形容任命「是一生中的榮耀」，期望協助拜登籌組白宮團隊。

曾任拜登亞洲事務顧問的曼斯菲爾德基金會總裁季浩豐（Frank Jannuzi）稱，拜登選擇向以做事嚴謹見稱的心腹出任白宮幕僚長，反映他將建立專業的施政團隊，在政府協調上維持紀律，這將成其總統任期的標記。前白宮發言人卡尼（Jay Carney）指出，拜登對克萊恩完全信任，而克萊恩亦無懼向拜登直諫，這正是拜登所需要及預期的。

拜登此前表示將在月底感恩節假期前公布部分內閣成員名單，其中前國防部次長弗盧努瓦（Michele Flournoy）有望成為美國首名女防長，頭號外交顧問布林肯（Antony Blinken）料獲任命為國務卿或國家安全顧問。而拜登競選團隊的高級政策顧問蘇利文（Jake Sullivan）料在白宮出任內政事務要職。

（BBC/金融時報/華盛頓郵報）

（2020美國大選）