光速計劃研疫苗 德移民夫婦成「英雄科學家」

「或是新冠疫情時代結束之始」

今年1月，薩恩在醫學期刊《刺血針》讀到一篇文章，讓他深信當時在中國部分地區迅速傳播的新冠病毒，將變成全球大流行的疾病，BioNTech於是展開疫苗研發工作，並命名為「光速計劃」（Project Lightspeed）。薩恩上月表示：「全球沒太多公司有能力像我們如此快速研發疫苗，我認為這不是機會，而是有責任這樣做。」他周二（10日）受訪更強調：「這可能是新冠病毒疫情時代結束的開始。」

55歲的薩恩出生於土耳其伊斯肯德倫市（Iskenderun），4歲時移居德國科隆。他自小夢想成為醫生，大學修讀醫科，其後專研腫瘤細胞免疫治療，1993年獲科隆大學博士學位。現年53歲的妻子圖雷西是BioNTech的首席醫療官，她在德國出生，父親是從土耳其伊斯坦布爾移民德國的醫生。圖雷西早年想做修女，但後來讀醫科。報道稱，兩人結婚當日，行完禮後即返回實驗室。

預計最快年底推出 福奇願接種

夫妻倆於2001年創立Ganymed Pharmaceuticals藥廠，專門研究治癌藥物，至2016年將公司轉售，其時售價達14億美元（約109億港元）。兩人於2008年創辦BioNTech，使用包括「信使核糖核酸技術」（mRNA）在內的技術來治療癌症。在新冠疫情爆發前，BioNTech的業務已不俗，有逾1800名員工，在德國及美國設辦公室。2018年BioNTech開始與輝瑞合作。

BioNTech研發的新冠疫苗獲美國抗疫大將、國立過敏與傳染病研究院總監福奇稱許，他周一表示，若美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用該疫苗，美國人可於年底前開始接種，他本人亦會接種。

（紐約時報/CNN）