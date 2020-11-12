多國搗假新冠檢測證買賣 千元假證售戴高樂機場客 法拘7人

其中法國當局9月調查一名前往埃塞俄比亞的旅客如何取得偽造檢測證明後，上周瓦解一個在戴高樂機場以每張180至360美元（約1404至2808港元）出售電子陰性檢測證明的集團。案中有6男1女被捕，被控偽造和詐騙罪名，他們的手機內有逾200張假檢測證明書。

英人竄改友人證明 成功飛巴基斯坦

巴西當局上月29日在費爾南多．迪諾羅尼亞群島（Fernando de Noronha）亦拘捕2男2女遊客，指他們用假檢測證明到當地。

英國亦有民眾竄改友人檢測證明為己用。《蘭開夏電訊報》早前訪問一名男子，對方表示取得友人的陰性檢測證明後，改寫上自己的名字，結果成功前往需要提供檢測文件的巴基斯坦。報道又指有旅遊社向旅客出售假檢測證明。

夏威夷拒納印刷版本「打假」

部分地區如夏威夷會要求旅客預先上網註冊檢測計劃、採用認可的檢測伙伴及上載檢測結果，不接受印刷版文件，增加用偽造證明出遊的困難。上月推出的「CommonPass」應用程式則讓聯合航空和國泰航空旅客，直接上載檢測結果予航空公司核實，程式現屬試驗階段，暫適用來往紐約、倫敦、香港和新加坡的旅客。

除檢測證明，檢測費亦是民眾在防疫要求下要面對的問題。非洲國家塞內加爾的巴斯德研究所稱快要設計出一種新冠病毒快速檢測工具，10分鐘內有結果，售價可低至1美元。這款由研究所旗下公司DiaTropix與另外5間研究機構合作開發的工具不需用電，亦不需交實驗室分析，只需以針扎手指取血就能檢測新冠病毒抗體。研究所及DiaTropix總監薩勒（Amadou Sall）形容相關科技就像驗孕般簡單。

（華盛頓郵報/CNN/BBC）