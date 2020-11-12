樞機涉性侵 若望保祿二世無視報告

專家：史無前例檢視前教宗錯誤

教廷專家蘭姆（Christopher Lamb）認為這份報告史無前例之處，是其願意檢視前教宗兼在2014年被封為聖人的若望保祿二世所犯的錯誤。

麥卡里克被揭在1970年代性侵一名青少年後，2018年被褫奪樞機一職，去年再被奪神父職銜，成為近代被解職最高級神職人員。在現任教宗方濟各下令展開、為期兩年的調查中，訪問了包括性侵受害人等逾90名證人，有受害人提到被麥卡里克「性虐或性侵、被迫性行為及有親密身體接觸」；調查亦發現麥卡里克曾邀修士到他的海邊住宅，與之有性行為。

有受害人質疑為何麥卡里克的行為即使受關注，仍在2000底獲任命重要職位，翌年再成為樞機。報告指出，首個正式戀童指控直至2017年才出現，而若望保祿二世在位時雖然獲悉相關性侵指控，但他選擇相信美國的主教及麥卡里克的說法。麥卡里克於2000年去信教宗強調沒跟任何人有性接觸或不當對待任何人。報告稱若望保祿二世決定讓麥卡里克晉升樞機，是受到來自美國主教的不準確及不完整資訊，以及他與麥卡里克之間交情所影響。報告又指出，榮休教宗本篤十六世曾反對調查麥卡里克，因認為沒可信的性侵兒童指控。

支援遭神職人員性侵受害人的美國組織SNAP歡迎報告內容，亦呼籲懲罰及驅逐那些知道麥卡里克所犯罪行但沒採取行動阻止的人。

（法新社/BBC）