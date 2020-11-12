韓日最快今與拜登商半島印太局勢

【明報專訊】拜登成為美國總統當選人之後，已與英法德等多名外國領袖通電話，日本和韓國政府亦爭取最快今日（12日）與拜登通話，加強雙方同盟關係。其中韓國政府極力推動美朝對話，正在訪美的韓外交部長官康京和周二（10日）表示，已與拜登陣營人士會面討論半島局勢。《朝鮮日報》昨報道，韓國國家情報院院長朴智元周二到日本首相官邸會見菅義偉，希望修補日本因二戰強徵韓國勞工問題致兩國陷低谷的關係。其間，朴智元傳達了韓總統文在寅的建議，希望明年7月東京舉行奧運期間，讓韓朝美日首腦會面，討論朝鮮核問題及解決朝鮮綁架日本人問題。