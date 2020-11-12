韓日最快今與拜登商半島印太局勢

【明報專訊】拜登成為美國總統當選人之後，已與英法德等多名外國領袖通電話，日本和韓國政府亦爭取最快今日（12日）與拜登通話，加強雙方同盟關係。其中韓國政府極力推動美朝對話，正在訪美的韓外交部長官康京和周二（10日）表示，已與拜登陣營人士會面討論半島局勢。《朝鮮日報》昨報道，韓國國家情報院院長朴智元周二到日本首相官邸會見菅義偉，希望修補日本因二戰強徵韓國勞工問題致兩國陷低谷的關係。其間，朴智元傳達了韓總統文在寅的建議，希望明年7月東京舉行奧運期間，讓韓朝美日首腦會面，討論朝鮮核問題及解決朝鮮綁架日本人問題。
韓媒：文在寅倡東奧期間開峰會
共同社和路透社均引述日本政府消息報道，官員正安排首相菅義偉最快周四與拜登通電話，預計菅義偉除直接祝賀拜登勝選，亦確認日美合作實現「自由開放的印太」重要性。韓國總統府青瓦台昨亦表示，正安排總統文在寅周四與拜登通電話，外界預料兩人將談及朝鮮半島局勢及兩國關係。正於美國訪問的韓國外長康京和周二表示，會見了拜登政治盟友兼特拉華參議員庫恩斯（Chris Coons）等人，向美方強調韓美政府有必要加強外交努力，盡快實現韓半島無核化，亦希望早日重啟朝美對話。
（共同社/路透社/朝鮮日報）
（2020美國大選）
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