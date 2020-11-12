拜登盼感恩節前公布內閣人選

稱毋須入稟促總務署宣布勝選

拜登表示，包括參議院多數黨領袖麥康奈爾在內多名共和黨高層仍未承認他勝選，但相信他們最終會改變態度，「我認為整個共和黨陷入一種境地，他們都受到現任總統的脅迫」。對於總務署尚未確認拜登勝出，拒絕依程序給予其過渡團隊百萬計美元的聯邦資金，拜登認為無礙其推動交接工作，籌組政府和審核內閣人選，並表示沒必要採取法律行動促使總務署宣布他勝選。周二較早時候，拜登團隊發布了他與法、德、英和愛爾蘭領袖對話的簡要內容。拜登說：「我正在讓他們明白，美國回來了，我們將回歸舞台，美國不再獨行。」

已沒公開露面5天的特朗普周二在Twitter繼續質疑選舉公正性，「我們取得了很大進展，下周將會有結果，美國將再次偉大」、「點票存在大規模舞弊」、「我們將會勝出」。雖然他堅稱能最終贏得大選，但其幕僚私下對此感悲觀。《華盛頓郵報》引述知情人士報道，特朗普周二與幕僚再次開會商討有否爭勝的方法，該知情者說，特朗普打算繼續戰鬥，但知道這將是艱難的，「他無比困惑，每小時情緒也在變」。

美卿力挺特朗普 後放軟口風

國務卿蓬佩奧周二力挺特朗普，稱有信心若每一張「合法」選票被點算後，會過渡到第二屆特朗普政府，其言論惹來批評，數小時他接受霍士新聞訪問放軟口風，稱有信心無論誰在明年1月20日上台，權力都會順利過渡。

（華盛頓郵報/金融時報）

（2020美國大選）