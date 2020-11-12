七成共和黨人稱選舉不公 分析：右翼媒體影響

假消息網絡流傳 動輒過百萬點擊

美國右翼媒體NewsMax上周六發布一段影片，主持人希比（Carl Higbie）在片中發表大量虛假聲明，質疑選舉結果，觀看次數超過1650萬次。這只是冰山一角，更多虛假消息在網絡流傳，讓不少美國人對選舉結果生疑。在YouTube有近500萬訂閱者的保守派評論人士克勞德（Steven Crowder）發布多段質疑選舉結果的影片，其中一段名為「即時更新：民主黨人試圖竊取選舉」的影片的觀看次數高達500萬。

位於紐約的非牟利組織「資料與社會研究所」（Data & Society Research Institute）研究員劉易斯（Becca Lewis）表示，許多支持者對特朗普和特朗普家族很忠誠，當事實或敘述與他們的立場相反，他們會忽視其他消息來源，包括立場親共和黨的霍士新聞。

近八成人稱郵寄票致選舉舞弊

美國新聞網站Politico及民調機構Morning Consult周一（9日）發表最新調查，指訪問了合共1987名註冊選民，多達七成共和黨人表示不相信美國大選是自由和公平，而在大選前，這一比例僅為35%。反之，民主黨人在選前認為選舉自由和公平佔52%，大選後這一比例增加至九成。受訪的共和黨人中，有78%的人表示郵寄投票導致大規模的選舉舞弊，72%的人認為選票被竄改。對於游離州的選舉結果更為懷疑，尤其賓夕法尼亞州，有62%共和黨人不信任該州的結果。

（衛報/Politico）

（2020美國大選）