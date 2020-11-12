證人翻供羅生門 特朗普訴訟部署生變 《華郵》：指控舞弊郵局職員撤指控 事主否認

喬治亞州人手重點所有選票

CNN報道，喬治亞州州務卿昨表示，該州將以人手重新點算該州所有選票，預期可趕及該州11月20日的死線之前完成。拜登在該州領前約1.4萬票，僅為約0.25個百分點。

而在賓夕法尼亞州作出指控的「爆料人」為伊利市郵局職員霍普金斯（Richard Hopkins），他早前簽署宣誓書，聲稱偷聽到郵局局長指示職員，將11月3日大選日之後才收到的郵寄選票接收日期改前。該市郵局局長韋森巴赫（Rob Weisenbach）反駁指控「百分百錯誤」，又稱霍普金斯近期多次受紀律處分。郵政署總監察長辦公室就事件展開調查。

《華郵》引述3名官員報道，霍普金斯周一向調查員稱指控並不正確，並已簽署宣誓書撤回指控。眾議院監督暨改革委員會的民主黨人周二在Twitter稱：「爆料人已完全撤回其主張。」報道引述國會助手指出，郵政署總監察長辦公室周二向國會議員交代案件，稱霍普金斯已撤回指控，又指調查員上周五開始向他問話。惟霍普金斯在周二晚發布的YouTube影片否認撤回指控。

聞局長指示職員 改選票收件期

霍普金斯的宣誓書原被共和黨人視為最可信證據之一，特朗普競選團隊將宣誓書交給格雷厄姆，後者再要求司法部和聯邦調查局（FBI）展開調查。司法部長巴爾周一授權聯邦檢察官在各州認證選舉結果前，調查有關選舉違規行為的「重大指控」，據報包括伊利市這項指控，做法被指無視司法部長年來的政策。特朗普競選團隊發言人稱，霍普金斯的指控只是他們在賓夕法尼亞州提出的訴訟一小部分。該指控最初由右翼組織「真理計劃」（Project Veritas）上周發布，該組織創辦人奧基夫（James O’Keefe）周二晚聲稱有霍普金斯被問話時的錄音，又稱後者在探員施壓下簽署不理解的文件。

特朗普陣營一直指今屆大選有舞弊。《紐約時報》聯絡全國州務卿辦公室，詢問有沒有懷疑非法投票的案例或證據。其中45州官員直接回應，至於餘下的州份，該報聯絡其他州級官員或參考州務卿過往的公開發言，沒人反映出現重大投票問題。得州副州長柏特里克（Dan Patrick）周二宣布設立100萬美元（約780萬港元）的基金，鼓勵舉報舞弊線索。有些州指正解決過去所有選舉都遇到的小問題，包括極少數非法或重複投票、技術故障或數學上的小錯誤等。

特朗普團隊：密歇根州再提訟

特朗普競選團隊周二宣布，將在密歇根州再提出訴訟，要求該州證明所有選票都是合法投下前，不要認證選舉結果。目前該陣營在密歇根和喬治亞州等地的訴訟都曾遭法官駁回。

（華盛頓郵報/紐約時報/路透社）

（2020美國大選）