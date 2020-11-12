證人翻供羅生門 特朗普訴訟部署生變 《華郵》：指控舞弊郵局職員撤指控 事主否認

【明報專訊】美國賓夕法尼亞州是總統特朗普陣營提出選舉舞弊指控的重點州份之一，其中伊利市（Erie）有郵局職員聲稱，當地郵局將遲來的郵寄選票接收日期推前，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）以此作為選舉違規「證據」，要求司法部展開聯邦調查。惟眾議院監督暨改革委員會的民主黨人和《華盛頓郵報》報道指，該職員周一（9日）已向郵政署監察組織撤回指控，但事主其後否認，令事件出現羅生門，這變化令特朗普陣營的司法戰部署增添變數。
喬治亞州人手重點所有選票
CNN報道，喬治亞州州務卿昨表示，該州將以人手重新點算該州所有選票，預期可趕及該州11月20日的死線之前完成。拜登在該州領前約1.4萬票，僅為約0.25個百分點。
而在賓夕法尼亞州作出指控的「爆料人」為伊利市郵局職員霍普金斯（Richard Hopkins），他早前簽署宣誓書，聲稱偷聽到郵局局長指示職員，將11月3日大選日之後才收到的郵寄選票接收日期改前。該市郵局局長韋森巴赫（Rob Weisenbach）反駁指控「百分百錯誤」，又稱霍普金斯近期多次受紀律處分。郵政署總監察長辦公室就事件展開調查。
《華郵》引述3名官員報道，霍普金斯周一向調查員稱指控並不正確，並已簽署宣誓書撤回指控。眾議院監督暨改革委員會的民主黨人周二在Twitter稱：「爆料人已完全撤回其主張。」報道引述國會助手指出，郵政署總監察長辦公室周二向國會議員交代案件，稱霍普金斯已撤回指控，又指調查員上周五開始向他問話。惟霍普金斯在周二晚發布的YouTube影片否認撤回指控。
聞局長指示職員 改選票收件期
霍普金斯的宣誓書原被共和黨人視為最可信證據之一，特朗普競選團隊將宣誓書交給格雷厄姆，後者再要求司法部和聯邦調查局（FBI）展開調查。司法部長巴爾周一授權聯邦檢察官在各州認證選舉結果前，調查有關選舉違規行為的「重大指控」，據報包括伊利市這項指控，做法被指無視司法部長年來的政策。特朗普競選團隊發言人稱，霍普金斯的指控只是他們在賓夕法尼亞州提出的訴訟一小部分。該指控最初由右翼組織「真理計劃」（Project Veritas）上周發布，該組織創辦人奧基夫（James O’Keefe）周二晚聲稱有霍普金斯被問話時的錄音，又稱後者在探員施壓下簽署不理解的文件。
特朗普陣營一直指今屆大選有舞弊。《紐約時報》聯絡全國州務卿辦公室，詢問有沒有懷疑非法投票的案例或證據。其中45州官員直接回應，至於餘下的州份，該報聯絡其他州級官員或參考州務卿過往的公開發言，沒人反映出現重大投票問題。得州副州長柏特里克（Dan Patrick）周二宣布設立100萬美元（約780萬港元）的基金，鼓勵舉報舞弊線索。有些州指正解決過去所有選舉都遇到的小問題，包括極少數非法或重複投票、技術故障或數學上的小錯誤等。
特朗普團隊：密歇根州再提訟
特朗普競選團隊周二宣布，將在密歇根州再提出訴訟，要求該州證明所有選票都是合法投下前，不要認證選舉結果。目前該陣營在密歇根和喬治亞州等地的訴訟都曾遭法官駁回。
（華盛頓郵報/紐約時報/路透社）
（2020美國大選）
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