失大城簽停火協議 亞美尼亞人斥總理賣國

納卡6周戰事 阿塞拜疆奪兩成土地

俄羅斯總統普京宣布，亞美尼亞與阿塞拜疆答應在當地時間周二（10日）凌晨1時（香港時間周二清晨5時）起「全面停火」，兩國將控制目前所握的納卡土地，這被視為阿塞拜疆的重大勝利，因為在戰事期間，該國奪得一成半至兩成區內土地。另外，雙方要容許被迫流徙的民眾回歸原居地，及使所有經濟和運輸聯繫暢通無阻，包括讓阿塞拜疆通達鄰近土耳其與伊朗的「飛地」納希契凡（Nakhchivan）。

按協議，亞美尼亞軍須按時間表於12月1日前，分3階段撤離大部分納卡地區及納卡境外部分地區。1960名俄國維和人員獲授權屯駐地區前線，以及納卡連接亞美尼亞的通道至少5年，並與土耳其軍設聯合監察中心。俄國維和部隊連裝甲車等裝備昨抵境部署。交戰各方亦將交換戰俘和陣亡人員。

普京宣布停火 派2000士兵維和

國際社會公認納卡地區是阿塞拜疆領土，但該區自1994年以來一直為亞美尼亞人控制。今年9月27日，阿塞拜疆與亞美尼亞、納卡地區親亞美尼亞政府的分離分子爆發戰爭，造成逾1300人死亡。其間雙方3次撕毁經俄羅斯斡旋定下的停火協議，但分析認為今趟成事的可能較大，因為亞美尼亞同意阿塞拜疆控制納卡地區第二大城鎮舒希（Shushi）。舒希（阿塞拜疆稱舒沙，Shusha）可俯瞰納卡首府斯捷潘納克特（Stepanakert），有大道可直搗亞美尼亞，是戰略要塞。阿塞拜疆周日攻下該市，取得今次衝突的一大勝仗，繼而佔領納卡地區數十個定居點。

亞總理指決定痛苦 民眾闖國會抗議

亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）周二清晨在facebook宣布簽署協議的消息，表示基於深入分析戰鬥形勢後作停戰決定，承認這對他和國民「皆極痛苦」。他說：「這雖不是勝利，但除非你們自認被擊倒，否則這不算戰敗。」阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在電視講話則稱帕什尼揚別無選擇，「一隻鐵腕強迫他簽署這份文件。這根本是投降」。

阿塞拜疆一片歡騰。亞美尼亞人聞訊湧到首都埃里溫的主要廣場抗議，怒斥帕什尼揚「叛國賊」，要求他落台。有示威者闖入總理官邸、政府大樓和國會搗亂，揚言要找出帕什尼揚。當地傳媒報道，亞美尼亞國會議長被示威者扯出車外，打至重傷送院。

（綜合報道）