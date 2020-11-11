美最快下月准打輝瑞疫苗 專家：效力未明

輝瑞（Pfizer）與BioNTech表示，在取得額外安全及製造疫苗的數據後，計劃本月第三周向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急授權使用。該疫苗第三階段臨牀測試會繼續做，直至有164人感染病毒為止，預計需時數周。FDA表示，將於12月初就輝瑞疫苗申請開會，預計要數日至數周作決定。若通過使用，美國疾控中心（CDC）的免疫接種諮詢委員會預計在一至兩天內開會投票決定疫苗如何使用及誰應首先接種，有關建議提交CDC批准後，聯邦官員稱一兩天內就可開始運送疫苗。輝瑞預計，年底前可供應全球5000萬劑疫苗，足夠2500萬人接種，明年可供應13億劑，專家預計明年第二季尾或第三季初，一般公眾就可接種。歐盟周一表示，將很快與輝瑞簽約購買3億劑疫苗。

不過，專家警告目前尚未有該疫苗的完整數據，許多問題仍未解答，例如疫苗效用有多久，是否需要每年接種，疫苗對部分高危人士如長者的效用有多高，以及疫苗有否副作用等。雖然輝瑞周一稱臨牀測試暫未見有嚴重安全問題，但專家警告，隨着數百萬人接種，可能出現罕見副作用。

特朗普轟拖延 「沒勇氣大選前公布」

輝瑞疫苗亦成為政治話題。美國總統特朗普周一在Twitter批評輝瑞拖到大選後才公布這個好消息，因為「他們沒勇氣在大選前這樣做」。輝瑞總裁布拉（Albert Bourla）稱，他周日才收到疫苗測試的數據，公布時間無關政治，又強調疫苗研發沒受華府資助。總統當選人拜登對輝瑞疫苗的消息表示歡迎，但警告美國目前仍要面對「黑暗寒冬」，呼籲民眾戴口罩抗疫。

（華盛頓郵報/BBC）

（抗疫新階段）