現「嚴重不良反應」 巴西停華製疫苗試驗 路透：涉志願者自殺 研究單位強調無關疫苗

巴西國家衛生監督局周一發表聲明稱，由於科興生物生產的新冠病毒疫苗CoronaVac在上月29日導致「嚴重不良事件」，因此已暫停其臨牀試驗，但未有提供更多細節，也未提及案例是發生在巴西或是其他國家。負責科興生物新冠疫苗試驗的聖保羅布坦坦研究所（Butantan Institute）對當局決定感到意外，研究所所長柯弗斯（Dimas Covas）稱，當局是因一宗死亡個案而暫停測試，但強調今次死亡個案與接種疫苗無關。他表示：「現時有超過1萬名志願者參與測試，死亡是有可能發生的。」科興尚未回應事件。

CoronaVac疫苗目前正進行第3期臨牀測試。除了巴西外，疫苗臨牀試驗還在印尼和土耳其進行。BBC報道，在中國當局批准分發該疫苗給公眾使用後，上月有數百名民眾在浙江省義烏市排隊購買疫苗。科興生物曾透露，幾乎所有員工及員工家人都已接種該疫苗，有中國衛生官員早前表示，尚未在臨牀試驗中發現嚴重副作用。

中國疫苗成政治角力 總統拒埋單

在巴西，中國疫苗已成博索納羅與聖保羅州長多利亞（Joao Doria）的政治角力賽。博索納羅上月推翻衛生部長宣布採購4600萬劑CoronaVac疫苗計劃，稱政府不會購買中國疫苗，巴西人不會做「白老鼠」。博索納羅推薦使用英國牛津大學和藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗。

聖保羅州政府發聲明稱，正等待聖保羅布坦坦研究所提供更多資料，了解中斷測試的真正原因。聖保羅州長多利亞周一宣布，已購入科興的首批12萬劑疫苗，最快下周五（20日）送抵當地。該州已開放興建生產設施，預計將生產1億劑同款疫苗。

州政府打對台 周一已買12萬劑

外界視多利亞為2022年總統大選中挑戰博索納羅的大熱人選。巴西百年大報《聖保羅頁報》（Folha de Sao Paulo）引述消息人士稱，聖保羅州州政府官員質疑博索納羅出於政治原因推遲疫苗時間表。

（法新社/路透社/BBC）

（抗疫新階段）