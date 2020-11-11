法國擬禁將警員起底 惹損新聞自由質疑

源於黃背心運動 最高囚一年

《全球安全法案》（law on global security）中最具爭議的第24條，規定在社交平台或新聞媒體上，發布能辨識執勤警員及憲兵身分的相片及影片，且若涉及「傷害意圖」（intent to harm）屬刑事罪行，違者面臨最高一年監禁，並罰款4.5萬歐元（約41萬港元）。法國民眾在請願網站「Change.org」發起聯署反對，截至香港時間今日凌晨（11日）有4.7萬人簽署。

下周交國會審議 4.7萬人聯署反對

該法案於10月20日由國會兩黨議員共同提案，獲內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）支持，法案將於下周二（17日）呈交國會審議。法案的訂立源於去年黃背心運動，當時警方武力鎮壓示威，許多警員遭「起底」，資料被放到社交平台流傳，甚至牽連家人的安全。法國全國警察工會組織「另類警察」（Alternative Police）秘書長雅各布（Denis Jacob）指出，部分影片顯示警員的臉孔，使他們及其家人有遭受報復的危險。內政部強調，新法例旨在保護警察和憲兵，因為他們屢成針對目標並受威脅。

無國界記者：草案定義含糊

不過，外界質疑法案恐有箝制新聞自由疑慮。無國界記者（RSF）認為草案內容定義含糊，已要求當局明確保證警方不會依據有關法例拘捕在現場拍攝的記者，或阻止記者及新聞媒體發布警員的圖像。

去年10月採訪黃背心示威被捕但最終無罪獲釋的記者伯納德（Guillaume Bernard）表示，若法案通過，他將來在示威現場進行拍攝時，會三思是否將鏡頭對準警員。記錄警暴問題的法國獨立記者杜弗雷斯尼（David Dufresne）稱，新聞工作者不是唯一受法律影響的人，普通市民也會受影響，形容這是可怕的審查制度。

（衛報/The Local）