法國擬禁將警員起底 惹損新聞自由質疑

【明報專訊】法國擬訂立《全球安全法案》，規定在社交平台或新聞媒體上惡意發布能識別執勤警員及憲兵樣貌和身分的相片及影片，列為刑事罪。該法案下周將呈交國會審議，輿論質疑法例界線模糊，在警暴問題日益嚴重之際推出，恐會損害新聞自由。
源於黃背心運動 最高囚一年
《全球安全法案》（law on global security）中最具爭議的第24條，規定在社交平台或新聞媒體上，發布能辨識執勤警員及憲兵身分的相片及影片，且若涉及「傷害意圖」（intent to harm）屬刑事罪行，違者面臨最高一年監禁，並罰款4.5萬歐元（約41萬港元）。法國民眾在請願網站「Change.org」發起聯署反對，截至香港時間今日凌晨（11日）有4.7萬人簽署。
下周交國會審議 4.7萬人聯署反對
該法案於10月20日由國會兩黨議員共同提案，獲內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）支持，法案將於下周二（17日）呈交國會審議。法案的訂立源於去年黃背心運動，當時警方武力鎮壓示威，許多警員遭「起底」，資料被放到社交平台流傳，甚至牽連家人的安全。法國全國警察工會組織「另類警察」（Alternative Police）秘書長雅各布（Denis Jacob）指出，部分影片顯示警員的臉孔，使他們及其家人有遭受報復的危險。內政部強調，新法例旨在保護警察和憲兵，因為他們屢成針對目標並受威脅。
無國界記者：草案定義含糊
不過，外界質疑法案恐有箝制新聞自由疑慮。無國界記者（RSF）認為草案內容定義含糊，已要求當局明確保證警方不會依據有關法例拘捕在現場拍攝的記者，或阻止記者及新聞媒體發布警員的圖像。
去年10月採訪黃背心示威被捕但最終無罪獲釋的記者伯納德（Guillaume Bernard）表示，若法案通過，他將來在示威現場進行拍攝時，會三思是否將鏡頭對準警員。記錄警暴問題的法國獨立記者杜弗雷斯尼（David Dufresne）稱，新聞工作者不是唯一受法律影響的人，普通市民也會受影響，形容這是可怕的審查制度。