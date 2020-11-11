總務署延交接 拜登團隊擬採取法律行動

稱影響支薪與外國領袖通話

總務署發言人指，署長墨菲（Emily Murphy）尚未確定獲勝者。拜登過渡團隊周一向傳媒稱，這令他們無法取得數以百萬美元計的聯邦資金，以應付支薪和諮詢等過渡期運作需要，亦無法進入存有機密信息的安全設施或國務院，後者通常協助外國領袖與總統當選人之間通話。過渡團隊成員指若情况持續，他們或會採取法律行動，現時亦有考慮其他選項，但沒詳細闡述。

法律沒具體規定總務署考慮因素

現時法律沒具體規定總務署確定明確獲勝者時須考慮的因素，拜登團隊的法律挑戰或針對署長確定結果的權力，以及在接受現任總統指示下作出獨立判斷的能力。拜登團隊已開始聯絡政府內外的人，其中一名高級成員稱，他們已制定應急計劃，包括列出最近離任的關鍵機構高官名單，他們精通政府面臨的問題，將有助新官員加快過渡步伐。

另一名高官則指墨菲近日多次請教前總務署署長巴勒姆（David Barram），後者在2000年等待佛羅里達州重新點票和最高法院裁決後，才移交過渡資源。該官員形容那是最接近現在的情况，強調墨菲遵守法律和先例。

（路透社/華盛頓郵報）