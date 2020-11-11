焦點人物：參院領袖麥康奈爾勢成拜登施政最大阻力

共事多年 惺惺相惜

78歲的麥康奈爾（Mitch McConnell）1984首次當選肯塔基州參議員，並5度連任至今，2006年起一直擔任參議院共和黨領袖。從政初年的麥康奈爾屬務實溫和派，甚至曾支持墮胎權利等進步議題，但其立場漸次右傾，並以強硬手法阻撓敵對政黨推動立法程序知名。他曾在2010年聲言，共和黨應以時任總統奧巴馬無法連任為首要目標，2015年又曾以「大選臨近」為由，拒絕讓參議院就奧巴馬任命最高法院大法官舉行聽證會，令翌年上任的總統特朗普可安排保守派法官填補出缺，至今仍受非議。

稱拜登老朋友 盼和平交接政權

同樣長年出任參議員的拜登與麥康奈爾多番交手，如2010年12月，由前總統小布殊實施的稅務減免法案限期即將屆滿時，掌有參議院票數優勢的麥康奈爾致電時任副總統拜登協商，成為民主共和兩黨此後透過談判合作、通過一系列涉及稅收與債務上限法案、避免華府墜落「財政懸崖」的關鍵，兩人關係亦敵亦友。麥康奈爾上周便稱拜登為「老朋友」，並強調希望和平交接政權，其前幕僚庫馬爾（Rohit Kumar）稱，兩人行事作風「非常相似」，彼此存在互相了解的默契。

分析料二人合作空間不多

今次國會改選，兩黨迄今在參議院同佔48席，撇除新任副總統外，尚有喬治亞州的兩個參議院席位會在明年1月5日選出，不少分析預期共和黨將以些微優勢保住參議院。《華盛頓郵報》指出，麥康奈爾不大可能改變強硬手腕，特別是兩黨政治分歧在過去20多年間日益嚴重，麥康奈爾要面對共和黨內因特朗普敗選而生的憤怒，同時拜登若向共和黨讓步則可能觸及民主黨進步派的神經，即使雙方可能會有較多接觸，但合作意願與空間均不多。

共和黨策略師海斯（Doug Heys）指出，民主黨期望推動醫保和稅務改革法案、處理氣候變化，以至擴充最高法院大法官人數，但若共和黨繼續控制參議院，都不大可能達成。民主黨策略師曼利（Jim Manley）則預期，麥康奈爾甚至可能妨礙拜登內閣獲參議院確認任命，「麥康奈爾不會向民意壓力屈服。若他認為阻止拜登政府通過任何法案對共和黨有利，他便會實行如儀」。

（金融時報/華盛頓郵報）