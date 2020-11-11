特朗普炒防長 專家憂國安

屢與總統不和

特朗普周一在Twitter宣布：「埃斯珀停職。對其服務致以感謝。」56歲的埃斯珀是特朗普任內第4名國防部長，去年7月上任後屢不同意特朗普的政治指令，如反對白宮調動聯邦軍人去壓鎮示威，又反對在阿富汗國防穩健前撤軍。他本人於上周三仍表示無意辭職，但預料可能被免職。

美國多個傳媒又稱，特朗普不滿聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）、中央情報局局長哈斯佩爾（Gina Haspel）不支持他打選舉官司等，正考慮撤換他們。國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）亦很可能被換走。

一些資深政客和前高官警告，倘再換官員將使本已不穩的政府更加混亂。民主黨籍參議院情報特別委員會副主席沃納（Mark Warner）對特朗普在過渡期裁撤官員「深感困擾」，擔心美國對手破壞國家安全和領導地位。

（法新社/路透社）