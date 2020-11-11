無視慣例 美司法部長授權查選舉違規 被指削干預防線 監督舞弊調查檢察官辭職抗議

巴爾在備忘錄稱，鑑於投票結束，他授權聯邦檢察官在其管轄區認證選舉結果前，可就「關於投票和統計選票違規行為的重大指控」進行調查，但警告「似是而非、推測性質、不符合事實或牽強的主張，不應成為發起聯邦調查的基礎」。

數小時後，司法部轄下負責監督選舉舞弊調查的檢察官皮爾格（Richard Pilger）隨即宣布辭職，他在內部電郵中寫道：「了解新政策及其後果後，很遺憾我必須辭去選舉罪行部主管一職」，將調到貪污檢控部門的非主管崗位。

繞過檢察官 直向部長申請調查

司法部現行政策禁止聯邦檢察官在州份認證選舉結果前，以盤問證人等明顯方式進行涉及選舉的刑事調查，以免調查進入公眾視野，影響州法院對選舉訴訟和選戰的裁決。在司法部刑事部門的檢察官許可下，調查員可進行秘密調查，但巴爾的備忘錄批准繞開該檢察官，直接向他的辦公室申請許可，被指削弱這道避免執政黨施加政治干預的防線。

《紐約時報》引述司法部官員稱，巴爾授權調查兩項指控，其中一項聲稱內華達州有逾3000名居於州外的人投票，該案件上周遭聯邦法官駁回。另一項是賓夕法尼亞州一名郵政員工的宣誓書，指控郵局官員策劃將郵寄選票的接收日期推前（令選票合法）。當地郵政局長否認指控，並稱該員工曾多次受紀律處分。報道又引述3名知情人士稱，巴爾在大選後數天曾私下向其他官員表示，任何爭議都應交由競選團隊自行在法庭解決，又稱他沒看到大規模舞弊。

專家：損司法部獨立性

有法律專家質疑巴爾的決定損害司法部獨立於白宮的原則。得州大學法學院教授瓦拉德克（Steve Vladeck）認為，即使巴爾因重大且有根據的指控，而推翻司法部多年來的指引，亦足以構成問題，因為這應交由地方和州級層面處理。有司法部檢察官向《紐時》稱，備忘錄不太可能改變選舉結果，但可能會損害公眾對結果的信心。

麥康奈爾：特朗普有權查違規

另外，民主黨總統候選人拜登上周六宣布勝選以來，參議院共和黨領袖麥康奈爾周一終打破沉默，向參議院表示特朗普「百分百有權調查違規指控」。暫時只有少數共和黨人公開對拜登表達祝賀，包括柯林斯（Susan Collins）等4名溫和派參議員。柯林斯強調須開始進行過渡，但亦稱特朗普應有機會挑戰結果，促美國人保持耐性。

白宮續提舞弊 霍士中斷直播

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）同日在記者會繼續提出舞弊指控，霍士新聞一度以缺乏證據為由中斷直播。她聲稱賓夕法尼亞州費城的共和黨觀察員未獲充分許可監察點票，又指控該州選舉官員允許選民修正沒正確填寫的選票當中，民主黨人不合比例地高。《費城問詢報》則指，只有部分縣允許選民修正錯誤，有些則沒這項安排。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）稱，作為違規指控調查的一部分，他們已在密歇根州收集131份宣誓書。

（紐約時報/BBC）