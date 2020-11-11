無視慣例 美司法部長授權查選舉違規 被指削干預防線 監督舞弊調查檢察官辭職抗議

【明報專訊】美國總統特朗普陣營連日提出選舉舞弊指控之際，司法部長巴爾周一（9日）發布備忘錄，授權聯邦檢察官在各州認證選舉結果前，可調查有關選舉違規行為的「重大指控」，被質疑無視司法部多年來避免在選舉結果獲認證前高調展開相關刑事調查、以免影響選舉結果或裁決的政策。多家傳媒報道，負責監督舞弊調查的檢察官隨即辭去有關職務抗議。
巴爾在備忘錄稱，鑑於投票結束，他授權聯邦檢察官在其管轄區認證選舉結果前，可就「關於投票和統計選票違規行為的重大指控」進行調查，但警告「似是而非、推測性質、不符合事實或牽強的主張，不應成為發起聯邦調查的基礎」。
數小時後，司法部轄下負責監督選舉舞弊調查的檢察官皮爾格（Richard Pilger）隨即宣布辭職，他在內部電郵中寫道：「了解新政策及其後果後，很遺憾我必須辭去選舉罪行部主管一職」，將調到貪污檢控部門的非主管崗位。
繞過檢察官 直向部長申請調查
司法部現行政策禁止聯邦檢察官在州份認證選舉結果前，以盤問證人等明顯方式進行涉及選舉的刑事調查，以免調查進入公眾視野，影響州法院對選舉訴訟和選戰的裁決。在司法部刑事部門的檢察官許可下，調查員可進行秘密調查，但巴爾的備忘錄批准繞開該檢察官，直接向他的辦公室申請許可，被指削弱這道避免執政黨施加政治干預的防線。
《紐約時報》引述司法部官員稱，巴爾授權調查兩項指控，其中一項聲稱內華達州有逾3000名居於州外的人投票，該案件上周遭聯邦法官駁回。另一項是賓夕法尼亞州一名郵政員工的宣誓書，指控郵局官員策劃將郵寄選票的接收日期推前（令選票合法）。當地郵政局長否認指控，並稱該員工曾多次受紀律處分。報道又引述3名知情人士稱，巴爾在大選後數天曾私下向其他官員表示，任何爭議都應交由競選團隊自行在法庭解決，又稱他沒看到大規模舞弊。
專家：損司法部獨立性
有法律專家質疑巴爾的決定損害司法部獨立於白宮的原則。得州大學法學院教授瓦拉德克（Steve Vladeck）認為，即使巴爾因重大且有根據的指控，而推翻司法部多年來的指引，亦足以構成問題，因為這應交由地方和州級層面處理。有司法部檢察官向《紐時》稱，備忘錄不太可能改變選舉結果，但可能會損害公眾對結果的信心。
麥康奈爾：特朗普有權查違規
另外，民主黨總統候選人拜登上周六宣布勝選以來，參議院共和黨領袖麥康奈爾周一終打破沉默，向參議院表示特朗普「百分百有權調查違規指控」。暫時只有少數共和黨人公開對拜登表達祝賀，包括柯林斯（Susan Collins）等4名溫和派參議員。柯林斯強調須開始進行過渡，但亦稱特朗普應有機會挑戰結果，促美國人保持耐性。
白宮續提舞弊 霍士中斷直播
白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）同日在記者會繼續提出舞弊指控，霍士新聞一度以缺乏證據為由中斷直播。她聲稱賓夕法尼亞州費城的共和黨觀察員未獲充分許可監察點票，又指控該州選舉官員允許選民修正沒正確填寫的選票當中，民主黨人不合比例地高。《費城問詢報》則指，只有部分縣允許選民修正錯誤，有些則沒這項安排。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）稱，作為違規指控調查的一部分，他們已在密歇根州收集131份宣誓書。
（紐約時報/BBC）
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