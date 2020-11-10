輝瑞稱新冠疫苗有效比率達九成

該臨牀實驗有逾4.3萬名參與者，相關實驗數據預計月底才會出爐。輝瑞沒有具體披露有多少人在接種後仍感染病毒。美國CNBC報道，若分析那些打了安慰劑及第二劑疫苗者的數據，後者在接種第二劑疫苗後7天的疫苗保護成效約九成。輝瑞及BioNTech希望在本月第三周取得兩個月的臨牀實驗中期安全數據後，本月底向美國申請緊急使用授權，可於今年底前為首批16歲至85歲人士接種。美國監管機構表示，只要疫苗具有五成成效，就會批准採用。

美確診突破千萬宗 全球超5000萬

此外，路透社彙整的數據顯示，美國周日成為全球第一個新冠病毒確診病例突破1000萬的國家。美國過去10天通報約100萬宗病例，路透社統計，美國上周六（7日）有破紀錄的131,420宗病例，過去7日有4日單日確診破10萬宗。美國連續第5日單日死亡人數達1000以上，是8月中旬以來首次。分析稱，美國現時平均每日通報的新增死亡人數，約佔全球通報的十一分之一。法新社在香港時間周一凌晨零時15分統計的數字顯示，全球確診個案達5001萬400宗，1,251,980人死亡。

（衛報/路透社/法新社）