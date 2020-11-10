誓重返《巴黎協定》 盼2050年美溫室氣體淨零排放

美國為全球碳排放總量第二大污染國，僅次於中國。在特朗普主導下，美國上周三（4日）正式退出《巴黎協定》。不過拜登誓言上任後會讓美國重新加入，並計劃撥款1.7萬億美元投資潔淨能源及綠色職位，並提出中止化石能源補貼及禁止向公共土地批出開採油氣的新許可，期望到2050年，美國達至溫室氣體淨零排放（net-zero emission）。

智庫：可助減全球升溫幅度

氣候行動追蹤分析發現，如拜登的計劃全數落實，到2050年美國將可減少排放多達750億噸二氧化碳，足以在本世紀末減少全球升溫0.1℃。不過分析亦指出，要確保達成限制升溫在1.5℃內的目標，亦需其他國家努力，包括中國履行在2060年達至碳中和的目標，歐盟、日本、韓國均須達成氣候承諾。

按照目前情况推算，全球在本世紀末將升溫2.7℃，帶來更極端天氣。氣候行動追蹤合作機構「氣候分析」（Climate Analytics）總裁黑爾（Bill Hare）稱，隨着拜登當選美國總統，佔全球溫室氣體排放量逾半的世界經濟體，有望在本世紀中達到溫室氣體淨零排放的承諾，成為歷史轉捩點。

（CNN）

（2020美國大選）