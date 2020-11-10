拜登新政4要務 設13人抗疫專家組 《華郵》：上台即推翻特朗普爭議決策

推動戴口罩抗疫

雖然特朗普仍未認輸，堅持打官司翻盤，但拜登團隊已緊鑼密鼓展開籌組新政府的工作。拜登和副總統當選人賀錦麗周日推出政權交接網站「重建更好未來」（BuildBackBetter.com），兩人亦開設名為「Transition46」的Twitter帳號。交接網站列出新政府四大優先事項，包括對抗新冠病毒疫情、經濟復蘇、種族平等和氣候變化。網站表示：「開始集合團隊，會從第一天起應對這些挑戰。」第一天即是指明年1月20日拜登宣誓就職美國總統的日子。

根據網站資料，拜登把控制疫情視為首要任務，他提出與各州州長合作，在全國實施強制口罩令，並加強檢測，承諾會確保所有國民定期接受免費病毒檢測，同時確保醫護人員有足夠的保護裝備，為社區提供抗疫指引，向學校、小型企業及家庭提供資源，公平地分配疫苗及藥物等。經濟方面，他表示會為地方政府提供援助，並延長疫情下的失業保障。

福奇不在抗疫小組名單

拜登團隊周一在網站發聲明，公布設立由13名專家組成的抗疫小組，該小組將由3名聯合主席領導，分別是美國前醫務總監默西（Vivek Murthy）、美國食品及藥物管理局前局長凱斯勒（David Kessler）和耶魯大學醫學院副教授努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith），美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇不在名單中。自新冠疫情爆發以來，美國迄今死亡人數已逾23.7萬人。

重返世衛 廢除穆斯林入境禁令

《華盛頓郵報》引述消息人士報道，拜登計劃一上台，馬上簽署一系列行政命令，推翻特朗普多項政策，包括重新加入應對全球氣候變化的《巴黎協定》、撤回特朗普退出世界衛生組織的決定，並廢除針對穆斯林國家的入境禁令，及恢復奧巴馬時代設立的移民特別保護項目「童年抵美者暫緩遣返計劃」（DACA）。

小布殊祝賀 羅姆尼籲團結支持

不少重量級人馬已向拜登表示祝賀。共和黨籍的美國前總統小布殊周日（8日）發聲明稱，已致電拜登祝賀，雖然他與拜登有政治分歧，但稱讚拜登是個好人，獲得領導及團結國家的機會，又感謝拜登在勝利演說中傳遞的愛國信息。

2012年曾經參選總統的共和黨參議員羅姆尼周日籲美國團結支持拜登，並指沒有看到選舉舞弊的證據，「我認為我們要支持新總統，除非出於某種原因，選舉結果被推翻，我們支持新總統，祝他一切順利。」羅姆尼上月曾表示，他不會投票給特朗普，他周日拒絕透露投票給誰。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）上周六（7日）曾與特朗普法律團隊商討下一步行動，據兩名消息人士稱，特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）已建議特朗普承認落敗，另有消息透露第一夫人梅拉尼婭也有份游說特朗普接受選舉結果。

（華盛頓郵報/路透社CNN/BBC）

（2020美國大選）