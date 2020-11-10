報道：特班子謀推新制裁 阻復伊朗核協議

報道稱，特朗普政府的伊朗事務代表艾布拉姆斯（Elliott Abrams）周日（8日）抵達以色列，與總理內塔尼亞胡及國家安全問沙巴特（Meir Ben Shabbat）商討制裁伊朗計劃。艾布拉姆斯之後亦會到阿聯酋和沙特阿拉伯討論制裁。報道指出，這兩個特朗普政府盟友非常關注拜登未來的伊朗政策。國務卿蓬佩奧下周三（18日）會前往以色列及區內其他國家，希望盡最後努力強加向伊朗施壓。

Axios引述消息人士稱，艾布拉姆斯過去幾天在閉門簡報會上表示，特朗普政府希望在1月20日新任總統就職前這段期間，每周公布一系列制裁伊朗的新措施，這些措施與伊朗的彈道導彈計劃、援助恐怖組織及違反人權有關。

魯哈尼促彌補過去錯誤

特朗普2018年宣布美國退出伊朗核協議，拜登曾誓言要扭轉這種「危險失敗」的伊朗政策。伊朗總統魯哈尼周日表示，拜登上任後應重新加入核協議，以「彌補過去的錯誤，並透過尊重國際規範返回遵守國際協議的道路上」。

（Axios/The Hill）

（2020美國大選）