總務署拒發文件 恐阻政權交接

美國總務署在總統當選人出爐後，須負責簽署文件，以向總統當選人轉交數以百萬美元計的政府資金，供支薪等運作需要，以及批准總統當選人團隊與官員合作處理交接工作，取用聯邦部門辦公空間及設施等，相當於聯邦政府正式承認大選的勝利者。自1963年《總統過渡法案》簽署生效以來，署方一般在傳媒公布預期當選人後數小時至一天內確認選舉結果。

拜登團隊促和平交接

拜登團隊已花數月預備過渡工作，但截至美國時間周日（8日）晚，即各傳媒宣布拜登勝出的36小時後，總務署署長墨菲（Emily Murphy）仍未發出確認文件，可能成為美國繼2000年大選因重點選票爭拗要由最高法院決定勝負、拖延逾月才得出選舉結果以來，近年首次延後政權交接。

署方發言人稱，當局暫未向總統當選人發出確認文件，將繼續遵守及履行所有法律上的規定。拜登團隊發言人表示，期望總務署迅速確認拜登及賀錦麗的當選資格，強調美國的國家安全及經濟利益，有賴於聯邦政府盡快發出明確信號，顯明政府會尊重人民意願，實現順暢和平的政權交接。

領導眾議院監察政府運作小組的民主黨眾議員康諾利（Gerald Connolly），批評墨菲的做法反映其對特朗普言聽計從，勢損害政權有序交接。Politico周一（9日）報道，由兩黨專家組成的總統交接中心向總務署發出聯署信，指出雖然目前仍有官司爭議，但大選結果已夠明確，必須立即展開交接程序。

美媒：部門首長怕逆特朗普被炒

有高級官員向《華盛頓郵報》表示，目前所有政府部門首長都不願因交接事宜遭特朗普「炒魷魚」，他亦預料各首長會被下令禁止與拜登團隊交涉。另一華府官員稱，各部門已為新政府仔細草擬好過渡計劃，但在官方正式公布當選者之前，不會向拜登團隊披露詳情。

（華盛頓郵報/Politico）

（2020美國大選）