總務署拒發文件 恐阻政權交接

【明報專訊】美國總統當選人拜登團隊擬於本周盡快展開過渡政府的預備工作之際，掌管聯邦資源的美國總務署（GSA）拒絕發出交接文件，惹妨礙政權有序交接質疑。政治新聞網站Politico報道，兩黨專家已聯署促署方盡快合作。
美國總務署在總統當選人出爐後，須負責簽署文件，以向總統當選人轉交數以百萬美元計的政府資金，供支薪等運作需要，以及批准總統當選人團隊與官員合作處理交接工作，取用聯邦部門辦公空間及設施等，相當於聯邦政府正式承認大選的勝利者。自1963年《總統過渡法案》簽署生效以來，署方一般在傳媒公布預期當選人後數小時至一天內確認選舉結果。
拜登團隊促和平交接
拜登團隊已花數月預備過渡工作，但截至美國時間周日（8日）晚，即各傳媒宣布拜登勝出的36小時後，總務署署長墨菲（Emily Murphy）仍未發出確認文件，可能成為美國繼2000年大選因重點選票爭拗要由最高法院決定勝負、拖延逾月才得出選舉結果以來，近年首次延後政權交接。
署方發言人稱，當局暫未向總統當選人發出確認文件，將繼續遵守及履行所有法律上的規定。拜登團隊發言人表示，期望總務署迅速確認拜登及賀錦麗的當選資格，強調美國的國家安全及經濟利益，有賴於聯邦政府盡快發出明確信號，顯明政府會尊重人民意願，實現順暢和平的政權交接。
領導眾議院監察政府運作小組的民主黨眾議員康諾利（Gerald Connolly），批評墨菲的做法反映其對特朗普言聽計從，勢損害政權有序交接。Politico周一（9日）報道，由兩黨專家組成的總統交接中心向總務署發出聯署信，指出雖然目前仍有官司爭議，但大選結果已夠明確，必須立即展開交接程序。
美媒：部門首長怕逆特朗普被炒
有高級官員向《華盛頓郵報》表示，目前所有政府部門首長都不願因交接事宜遭特朗普「炒魷魚」，他亦預料各首長會被下令禁止與拜登團隊交涉。另一華府官員稱，各部門已為新政府仔細草擬好過渡計劃，但在官方正式公布當選者之前，不會向拜登團隊披露詳情。