北京稱注意拜登當選：尊重美大選

與現時特朗普政府關係陷入低潮的中國政府，直到昨日中午，既沒有由國家主席習近平公開致賀，外交部等單位也沒有發表任何聲明，成為除了俄羅斯和巴西外，少數沒有對拜登勝選表態的主要國家。在昨日下午的中國外交部例行記者會上，有記者就中方對美國大選及中美關係有關立場一事提問，提到多名國家元首及政府首腦已向拜登道賀，發言人汪文斌首次就此作官方回應。他表示，中方注意到拜登已宣布當選，並理解大選的結果會按照美國的法律和程序確定，中方會按照國際慣例表態。對於中美關係，汪文斌表示，中方歷來主張中美雙方應該加強溝通對話，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上合作。

官媒：美對華態度未必大變

中國官方在美國總統大選結果出現爭議時，表現一向相對保守。例如2000年小布殊與戈爾選後出現點票爭議，中國官方直到戈爾承認敗選後，才由時任國家主席江澤民向小布殊公開致賀。

內地《環球時報》發表社論，認為拜登上台後將維持強硬對華基本態度，在香港、新疆等「人權問題」上，不排除會「變本加厲」。其題為「對中美關係莫抱幻想，也別放棄努力」的評論強調，中國不用對拜登可能帶來中美關係緩和、逆轉抱有幻想，美國對華競爭和防範心態只會不斷強化；但同樣不能減少對改善中美關係的信念，讓兩國糟糕的關係實現某種平穩和可預期。《人民日報》的社評則提到，貿易可以是改善兩國關係的開端，而重啟貿易談判對恢復中美關係的了解和信任十分重要。

學者：拜登較不飄忽 政策較易預測

北京中國人民大學國際關係學院學術委員會主席、美國研究中心主任時殷弘表示，在香港、台灣、新疆和南海問題上，拜登政府和特朗普政府之間的分別不會很大，但相比起特朗普，拜登行事沒有那麼飄忽，這令華府的中國政策更穩定，外界較易預測。中國社科院美國問題研究專家盧翔指出，特朗普視中國為敵手，拜登則視中國為競爭對手，而與競爭對手的關係，是建基於規則。

（金融時報/路透社/BBC/中央社）

（2020美國大選）