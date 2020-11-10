卸任失總統豁免權 面臨最少15官司

「通俄門」檢察官米勒向國會作證時，曾被共和黨眾議員問到，若特朗普卸任後會否起訴他這名前總統妨礙司法公正，當時米勒回答「會」。有民主黨眾議員已提出，若特朗普敗選，可成立「總統罪行委員會」調查特朗普有否犯罪，其中包括他企圖癱瘓郵政系統以贏得大選。

有權自我特赦 只限聯邦罪行

雖然特朗普可能在離任前特赦自己，但他這種做法也不知是否合憲。總統特赦令只限於聯邦罪行，不包括州及地方罪行，因此地方檢察部門仍可起訴他。曼哈頓地區檢察部門正調查特朗普在2016年競選期間向兩名女子支付掩口費，又調查特朗普集團是否涉及銀行欺詐、逃稅及偽造業務紀錄等罪行，並要求特朗普提供8年的財務紀錄和稅單。特朗普也面對性侵受害人提出控告，美國專欄女作家卡羅爾指控特朗普在1990年代性侵她，特朗普斥對方說謊，卡羅爾其後控告他誹謗。

美國傳媒估計，任期只剩兩個月多的特朗普除可能史無前例特赦自己，也可能特赦親信，例如前國安顧問弗林和前競選經理馬納福特等。特朗普又可能會將政治任命官員轉為全職僱員，並在特定情况下，他可以利用「休會任命」的權力，好讓官員們能在下屆政府繼續任職。特朗普亦可能趕在離開白宮前，敲定法例讓國會通過。

至於特朗普卸任後會做什麼？早前有報道指特朗普未來幾年要償還數以億美元計的債務，但預料不足以令他破產。《紐約時報》指出，他可能繼續打理其家族生意，把「特朗普」名字授權給酒店或豪宅等地產項目，他的名字在一些國家依然受歡迎，且特朗普品牌人盡皆知。《紐時》甚至估計，曾任真人騷主持的特朗普可能重返電視熒幕，但以政治名嘴的角色亮相，也不排除他2024年再問鼎總統寶座。

（紐約時報/獨立報/Axios）

（2020美國大選）