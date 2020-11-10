蒐訃聞以證「死人投票」 大規模興訟盼扭敗果 特朗普多招圖翻盤 「人盯人」打司法戰

特朗普計劃於本周提出多宗訴訟，其私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）周日接受霍士新聞頻道訪問時，重申有「很多證據」證明有選舉舞弊。他稱特朗普團隊周一（9日）將於賓夕法尼亞州提訴，指控選務官員「侵犯公民權利、製造不公選舉及觸犯州法律」。他說：「首宗訴訟會在賓夕法尼亞，第2宗不是在密歇根就是喬治亞。」

朱利亞尼：選舉舞弊「很多證據」

特朗普及其團隊在傳媒判定拜登勝選後，繼續透過社交媒體發布他們認為選舉舞弊、違規的指控。例如特朗普在Twitter轉發其盟友、眾議院前議長金里奇（Newt Gingrich）稱民主黨「這班人都是賊」「偷取了選舉結果」的帖文，或討論郵遞選票詐騙的霍士新聞報道。他們又近乎每隔一個小時就發送一批電郵，號召支持者維護特朗普的當選資格，並且為相關司法訴訟捐款。

地方調兵遣將 保司法戰充裕人手

Axios白宮記者特里恩（Alayna Treene）表示，4名特朗普顧問周日下午透露，特朗普計劃提出投票者的訃聞作為選舉舞弊指控的「特別證據」，共和黨將據此提出更多重點選票申請，尤其是關鍵州份。《紐約時報》報道，特朗普陣營在賓夕法尼亞州聲稱有2.1萬宗死人投票，但無一能證實。特朗普長子唐納德（Donald）提的密歇根州一宗個案，《商業內幕》證實混淆了同名的已故父親與在世兒子。

特朗普陣營其他反擊招數包括由落選的共和黨喬治亞州眾議員科林斯（Doug Collins）帶頭提請重新點票，團隊將從佛州調出92名職員往喬治亞協助，使當地人手增加一倍。特朗普2016年競選團律師朗霍弗（Kory Langhofer）將負責亞利桑那的選舉官司，另由律師希克斯（Ronald Hicks）負責賓夕法尼亞的訴訟。全國而言，將募集更多的代理人與律師。其一顧問稱要確保雙方法律團隊戰力對等，「我們想確保有充裕人手，達至每個興訟地方的『人盯人戰術』。」

此外，特里恩報道，特朗普團隊還將針對相關訴訟展開一連串競選式宣傳活動：由競選團隊傳訊主任默托（Tim Murtaugh）舉行例行簡報會公布訟案進展，安排人士在電視台談論，以及舉行一連串聲討舞弊集會，維持話題並籌款打官司。

CNN：核心圈分歧 妻子女婿勸放棄

一些總統顧問日前對《華爾街日報》私下說，他們已沒有多少途徑可走，無論是政治上或司法上。有線新聞網絡報道，特朗普的核心圈子對該否認輸鬧分歧，其中身兼高級顧問的「第一女婿」庫什納（Jared Kushner）與第一夫人梅拉尼婭均勸他放棄，特朗普長子唐納德、二子埃里克（Eric）和部分共和黨盟友主張奮戰下去。不過，《紐約時報》引述白宮官員否認庫什納勸外父認輸，梅拉尼婭亦在Twitter表示，支持點算每一張合法選票。

（AXIOS/紐約時報）

（2020美國大選）