戴雅門：特朗普嚴重破壞 民主傷痕難癒

兩黨需共同紓緩政治分化

戴雅門指出，美國過去10年政黨政治及種族分歧問題加劇，民主呈劣化趨勢，在過往特朗普執政的4年間尤其嚴重。他指出，特朗普謊話連篇、發放失實信息，又攻擊媒體、法院、公務員和政敵；加上令軍隊、情報機關和聯邦執法機構政治化，推崇個人忠誠，並濫用總統權力，支持極右組織等，在歷任總統中前所未見。特朗普在競選總統期間的行為對美國民主制度傷害尤深，包括壓制選民投票權、在毫無根據下指控郵遞選票舞弊等。在選舉日當晚仍未完成點票、選情懸峙時，特朗普又聲稱已勝出選舉，並再次指控「大選存在重大舞弊」。霍士新聞評論員譴責其言論「極為不負責任」；其盟友、前新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）亦批評，稱其言論令民眾不信任選舉過程，更可能引發暴力。

戴雅門說，即使拜登獲勝，亦不代表美國民主制度近年逐漸的崩壞可於短期內修補。在兩黨制下，需要兩個政黨一同紓緩政治分化及修復民主常態。不過，共和黨近年以不願妥協的策略操控規則，壓制少數族裔選票，大量任命同陣營法官，在特朗普「惡意接管」下已遺忘民主制度的規範。他認為，共和黨今年大選表現比預期好，保得參議院席位，得票亦沒被拜登大幅拋離，預料「共和黨在未來一段時間內很可能擺脫不了特朗普的『反自由民粹主義』（Illiberal Populism）魔咒」。

全球現民主退潮 社交媒體加劇惡化

戴雅門認為，現時全球出現民主退潮，而社交媒體有利憤怒、情緒化和不實消息傳播，令問題惡化。在所謂「加速年代」下，科技、經濟和環境的重重問題令人心不安，專制大國中國及俄羅斯崛起不斷貶抑及動搖民主制度，美國亦退出過去數十年捍衛民主的角色。

戴雅門說，美國正經歷民主危機，以往美國民主制度主張包容克制、遵守遊戲規則，但這些骨幹正被磨損。他說，不管特朗普是否要在法院或國會推翻選舉結果，新任政府仍需面對嚴重民主問題，而該問題亦只有美國人能解決。

（外交事務）

（2020美國大選）