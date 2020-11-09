「百日新政」抗疫振經濟為先

新冠病毒疫情是不少選民關心重點，拜登曾表示上任後首要控制疫情，會立即推出全國策略終止疫情，他上周六（7日）發表勝利演說時就提及周一（9日）會任命抗疫工作小組，承諾改變政府應對疫情方法。美國新聞網站Axios引述消息指小組會有3名主席，包括前醫務總監默西（Vivek Murthy）、食品及藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒（David Kessler）和耶魯大學醫學院副教授努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）。

拜登亦表示有效地重啟經濟是另一項當務之急的議題。法新社稱他將要求國會同意一項巨大的疫情紓緩方案，協助苦苦掙扎的家庭和受打擊的小企業。在環保方面，美國本月4日正式退出《巴黎協定》後，拜登貼文重申他入主白宮後，將立即重新加入協定。拜登競選時亦承諾首要處理移民政策改革；10月22日最後一次總統辯論上，稱上任100天內會向國會提出讓超過1100萬名無證人士成為公民的計劃。他亦表示會成立跨黨派全國委員會，在180天內研究司法體系、提出改革方案。

進步派對政策官員人選有訴求

民主黨內進步派對政策及官員人選有自己一套訴求。進步派構想的立法議程包括全民醫保、綠色新政以及創造就業職位等，甚至政治體制改變，如增加最高法院法官數目等。進步派指初選期間拜登對氣候、醫保和教育議題的左傾立場等，因此對拜登政府將接納建議感到審慎樂觀。

他們對拜登的行政部門官員任命亦相當關注，視相關職位為政策守門人。

不少進步派公開和私下向拜登提議財長一職由麻省參議員沃倫擔任，而她本人亦有此意。《紐約時報》亦引述消息指出桑德斯有意擔任勞工部長，桑德斯陣營和拜登團隊在他4月退出初選時已開始討論；前者亦提出一份內閣職位和政府重要職位的屬意人選清單。

（法新社/金融時報/紐約時報）

（2020美國大選）