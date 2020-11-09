拜登稱中國「最大競爭者」 字眼受質疑

稱俄羅斯為當前「最大威脅」

拜登9月接受CNN訪問時稱俄羅斯是「對手」，但只形容中國是「嚴肅競爭者」；其後接受哥倫比亞廣播公司《六十分鐘時事雜誌》訪問時，又稱俄羅斯是美國當前「最大威脅」，而中國是「最大競爭者」。

孔誥烽：亞洲人觀感中國挑戰較大

對此孔誥烽稱，這不單是拜登的判斷，美國國安系統包括五角大樓、國防部數年前發表報告，在大國威脅方面都把中國和俄羅斯放在一起，又指出美國反恐挑戰已完結，現在的威脅是來自中、俄的大國競爭。孔誥烽形容，特朗普自2017年上任後，他和團隊都強調中國對美國的威脅相對較大；從亞洲人的觀感看，俄羅斯比較遙遠，中國的挑戰較大，但從美國角度看，特朗普將中國的威脅放在俄羅斯之上，但部分美國人聯想到「通俄門」，懷疑特朗普和普京有私下連繫，才故意把俄羅斯的威脅降低。

明報記者

（2020美國大選）