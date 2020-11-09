致勝關鍵：重建鐵鏽帶藍牆 反攻太陽帶紅州

路透：白人工人階級成關鍵

路透社指出，去年拜登籌備競選工作時，首席策略師邁克多尼倫（Mike Donilon）把白人工人階級視為至關重要的一部分。這群選民主要來自中西部的工業州，其中許多是工會的成員，他們多年來是民主黨忠實支持者，2012年投票支持奧巴馬，但是2016年被特朗普的保護貿易政策以及對移民的強硬立場吸引，轉軚支持特朗普。

藍領背景 競選常談工會力量

沒受過大學教育的白人在密歇根州、威斯康星州及賓夕法尼亞州的選民中佔很大比例，而拜登出生於賓夕法尼亞州斯克蘭頓市的藍領家庭，其出生背景使他更貼近工人階級。拜登在競選活動中經常談及工會的力量，以及工人階級而非華爾街如何建立國家，他又強調在2008年經濟危機後，身為副總統的他在重塑美國經濟及拯救汽車工業的角色，爭取工人階級支持。

美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽認為，拜登致勝關鍵在於民主黨支持者踴躍投票，他稱：「上屆大選希拉里為何敗選，就是因為許多親民主黨的選民沒有出來投票，他們一來不滿希拉里，二來抱着給新人（特朗普）試一試的心態。但這4年間，民主黨支持者對特朗普的作為有很多不滿，所以今次他們的投票比率高了很多。」

學者：選民不滿特朗普抗疫

孔誥烽指出，若非爆發疫情，選民就不會發現特朗普的領導能力混亂、危急應變不理想，反而相信拜登處理疫情問題會做得較好。他強調拜登在多個州份都是險勝，沒預期大幅度勝利。民調機構Edison Research調查顯示，一半的美國選民認為，即使對經濟帶來損害，遏制新冠病毒疫情更為重要。

拜登亦有望將傳統共和黨「紅州」翻藍，包括喬治亞州、亞利桑那州等。以亞利桑那州為例，近年該州人口結構改變，不少年輕人搬到當地定居，加上亞利桑那州拉丁裔人口日益增加，尤其是墨西哥裔選民不滿特朗普的移民政策，有望助拜登勝出。

（路透社/Politico/NPR)

（2020美國大選）