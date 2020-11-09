賀錦麗勢成最強勢副手 各界放眼4年後接班

56歲的賀錦麗的族裔、女性身分，讓她屢創紀錄——三藩市第一個女性地方檢察官，加州首個非白人女性民選檢察總長；2017年當選加州聯邦參議員，同時是美國史上首名南亞裔參議員，兼且是歷來第二名、目前唯一躋身參議院的黑人女性。

「民主黨的未來」

因為拜登月底已年屆78歲不甚可能謀求連任，賀錦麗有望成為2024年下屆大選的民主黨有力參選人。拜登曾自稱是「橋樑」，稱賀錦麗做「民主黨的未來」。從往績看，她被指有些主張激進，有些保守。例如她任檢察官給槍殺警察的幫派成員量刑，拒予死刑；當法院宣判死刑違憲，她身為州檢察長又提出上訴。此外，她支持大麻合法化，加強槍械管制，反對警員執勤時佩戴攝錄機。無黨派網站GovTrack把她列入「百大自由派參議員」之一，《紐約時報》視作「務實溫和派」，霍士新聞稱之為激進者。

賀錦麗生於美國通過《民權法案》（Civil Rights Act）的1964年。其黑人父親是牙買加裔的史丹福大學經濟系榮譽教授，母親是印度裔生物醫學學者。她在出生地加州奧克蘭，幼時入讀開始招收黑人的學校。父母仳離後，她與妹妹隨母赴加拿大魁北克省生活至高中畢業。她之後回到美國首都黑人學府霍華德大學攻讀政治和經濟雙學位，畢業後轉往加州大學哈斯汀法學院取得法學學位。因為膚色，她嚐過所搭巴士要周遊全鎮才回到學校，被社區孩子拒與同玩的辛酸日子。她說過：「經驗使我知道現在有這麼多的人活在痛苦中，需要被看見，需要被聽到。」她自幼跟當年尚是留學生的父親參與示威，獲母親鼓勵投身公共服務。她又曾表示其民主和女權思想，深受曾任印度外交官的外公談論印度時政所啟發。

暱稱「媽媽啦」 吸納母親群

她也是單親媽媽的女兒、後母。她在副總統候選人辯論的時候，便展現了媽媽本色；例如彭斯打斷她的話，她就像對孩子講話般訓斥這種行為不對。其Twitter助選網頁吸納到不少媽媽支持。許多選民都叫賀錦麗做「媽媽啦」（Mamala）。「媽媽啦」此名字源出繼子、繼女把「mother」結合其名字「Kamala」得出的暱稱。她2014年嫁給洛杉磯律師任德龍（Doug Emhoff）時，後者已有一子一女。她跟那對子女一致同意不喜歡「後母」一詞，故造出新語「Momala」，從此成為賀錦麗自稱一生最驕傲的名銜。

（2020美國大選）